Kontinuität und Zukunft: Generationswechsel bei Gerber Champignons AG und Entwicklungen im Schweizer Agrarsektor

Die Gerber Champignons AG gibt einen Führungswechsel bekannt, Urs Trachsel übernimmt die Geschäftsführung. Gleichzeitig werden wichtige Entscheidungen im Schweizer Agrarsektor, insbesondere im Milchmarkt und beim Anbau von Zuckerrüben, bekannt gegeben.

Generationswechsel bei der Gerber Champignons AG in Seftigen, Schweiz. Die Gerber Champignons AG gibt einen Führungswechsel bekannt: Urs Trachsel übernimmt ab dem 1. Januar 2026 die Geschäftsführung. Er folgt auf Cyrill Busslinger und verpflichtet sich, die Tradition dieses etablierten Schweizer Unternehmens fortzuführen, wobei der Schwerpunkt auf Kontinuität und nachhaltiger Entwicklung liegt.

\Die Geschichte der Gerber Champignons AG beginnt im Jahr 1937, als Fritz Gerber in Toffen, im Kanton Bern, in zwei Kellern die Champignonproduktion aufnahm. Ein bedeutender Meilenstein war der Neubau von 1954, der die Produktionsfläche auf 1000 Quadratmeter erweiterte. Anfang der 1980er-Jahre erfolgte der Umzug in die heutige Fabrikationshalle in Seftigen/Burgistein. Cyrill Busslinger übernahm das Unternehmen 2017 von der dritten Generation der Familie Gerber. Nach dem Verkauf an die Wauwiler Champignons AG im Jahr 2020 wird der Betrieb weiterhin eigenständig geführt. Heute beschäftigt die Gerber Champignons AG etwa 70 Mitarbeiter und gilt als ältester Champignon-Zuchtbetrieb der Schweiz. Dieser Führungswechsel unterstreicht die Entschlossenheit des Unternehmens, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Urs Trachsel ist durch seine langjährige Erfahrung bei der Gerber Champignons AG bestens mit dem Unternehmen vertraut und bringt umfassendes Fachwissen in den Bereichen Lebensmittelproduktion und Unternehmensführung mit. Seine Priorität liegt auf der nachhaltigen Weiterentwicklung der Produktion und der Wahrung der Werte, die dieses traditionsreiche Unternehmen auszeichnen. Mit seiner neuen Aufgabe übernimmt er die Verantwortung für die Gestaltung der Zukunft eines Unternehmens, das sowohl tief in der Region verwurzelt ist als auch einen klaren Blick nach vorn hat.\Zusätzlich zu dieser Personalie wurden weitere wichtige Entwicklungen im schweizerischen Agrarsektor bekannt gegeben. Der Schweizer Bauernverband hat eine Resolution zum Milchmarkt verabschiedet und seine Position zum Mercosur-Abkommen bekräftigt. Diese Entscheidung spiegelt das Engagement des Verbands wider, die Interessen der Schweizer Milchbauern zu schützen und eine stabile Marktordnung zu gewährleisten. Außerdem unterstützt die Schweizer Zucker AG, in Zusammenarbeit mit rund 270 Betrieben, einen nachhaltigen Anbau von Zuckerrüben. Dies ist ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der Klimaziele der Agenda 2030, da die Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung dieser Ziele spielt. Die Förderung nachhaltiger Anbaumethoden unterstreicht das Bekenntnis der Branche zur Umweltverträglichkeit und zur Reduzierung der Umweltauswirkungen der Landwirtschaft





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