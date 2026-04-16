Konsumraum in Chur: Erfolgreicher Start für kontrollierten Drogenkonsum

Der neue Konsumraum in Chur verzeichnet seit seiner Eröffnung am 1. April eine hohe Nachfrage. Drogenabhängige nutzen die Einrichtung für sicheren Konsum, Beratung und Hygiene. Die Behörden ziehen erste positive Bilanz hinsichtlich der Verbesserung der öffentlichen Sicherheit und Gesundheit.

Seit der Eröffnung des ersten Konsumraums für Drogenabhängige in Graubünden am 1. April dieses Jahres verzeichnet die Einrichtung in Chur eine bemerkenswerte Auslastung. Der Verein Überlebenshilfe Graubünden , Betreiber der Kontakt- und Anlaufstelle, meldet täglich zwischen 30 und 50 Klienten. Dies unterstreicht den offensichtlichen und dringenden Bedarf an solchen Angeboten in der Region.

Rund 60 Personen haben sich bis dato in der neuen Institution registriert, um unter kontrollierten Bedingungen Drogen zu konsumieren. Carlo Schneiter, Geschäftsleiter des Vereins Überlebenshilfe Graubünden, informierte die Nachrichtenagentur Keystone-SDA über die aktuellen Zahlen. Die Einrichtung verfügt über zwei separate Räume: einen speziell für das Inhalieren von Drogen und einen weiteren für die Verabreichung durch Injektionen. Bemerkenswerterweise konzentriert sich der Grossteil der Klientel auf den Konsum von Kokain in Form von Base, welches durch Aufkochen mit Ammoniak zu Raucherware verarbeitet wird. Neben dem sicheren Konsum bietet der Raum auch weiterführende Beratungsangebote, sanitäre Einrichtungen zur Körperpflege und grundlegende Gesundheitsdienste an. Der Handel mit kleinsten Drogenmengen ist im Konsumraum gestattet, um die Klientel nicht von der Nutzung abzuschrecken. Zugang zu der Anlaufstelle haben ausschliesslich volljährige Personen, die ihren Wohnsitz im Kanton Graubünden haben. Schneiter gab weiter an, dass es in Einzelfällen auch dazu gekommen sei, Personen abweisen zu müssen. Die Eröffnung des Konsumraums in Chur markiert das Ende einer jahrelangen Diskussion und kontroversen Debatte über kontrollierte Drogenkonsumräume im Kanton Graubünden. Erst im vergangenen März gaben die zuständigen Behörden grünes Licht für die Realisierung dieses Projekts. Ein wichtiger Meilenstein war die Zustimmung der Churer Stimmberechtigten im Juni 2024, die einem Rahmenkredit von 3,88 Millionen Franken zustimmten. Mit diesem Projekt verfolgen die Verantwortlichen mehrere zentrale Ziele: Zum einen soll die Gesundheit der Drogenabhängigen durch ein sicheres und hygienisches Umfeld stabilisiert und ihre allgemeine Lebensqualität verbessert werden. Zum anderen erhofft man sich eine signifikante Steigerung der Sicherheit im öffentlichen Raum. Die Stadtpolizei Chur bestätigte in einer Mitteilung des Vereins Überlebenshilfe Graubünden vom Donnerstag, dass sich in den ersten Betriebswochen ein "ruhiges und kontrolliertes Lagebild" gezeigt habe. Dennoch ist zu beobachten, dass sich bei gutem Wetter weiterhin Drogenabhängige im Freien, insbesondere in der bekannten offenen Drogenszene im Stadtpark, aufhalten. Die Polizei plant in den kommenden Wochen verstärkt darauf hinzuwirken, die Nutzung der vorgesehenen städtischen Strukturen weiter zu fördern und gleichzeitig die öffentliche Ordnung nachhaltig zu verbessern, um die positiven Effekte des Konsumraums auf die gesamte Stadt auszuweiten





swissinfo_de / 🏆 9. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Drogenkonsumraum Graubünden Suchtmedizin Prävention Öffentliche Sicherheit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Start Unterschriftensammlung - Gegen Personalwachstum beim Bund: Initiative fordert BremseVolksinitiative will Wachstum der Bundespersonalkosten bremsen

Read more »

Börsen-Ticker: Schweizer Aktienmarkt vor dem Start minim tiefer- 18 von 20 SMI-Titeln im Minus - Helvetia Baloise gefragt - Cosmo-Aktie nach Meldung zu Haarwuchsmittel im HochDer SMI wird zur Wochenmitte wohl minim tiefer loslegen.

Read more »

Rhätische Bahn sperrt Strecken nach Davos und ArosaDie Rhätische Bahn hat wegen Bauarbeiten Totalsperren auf zwei Strecken angekündigt. Betroffen sind die Linien von Klosters Platz nach Davos Platz sowie die Linie Chur-Arosa, wie die Rhätische Bahn am Mittwoch mitteilte.

Read more »

Umfassende Gleis- und Bahnhofsanierungen bei der Rhätischen Bahn: Sperrungen auf wichtigen LinienDie Rhätische Bahn (RhB) plant umfangreiche Bauarbeiten an den Bahnhöfen Davos Laret und am Bahnhofplatz Chur. Dies führt zu mehreren Totalsperren auf den Strecken Klosters Platz – Davos Platz und der Arosalinie. Reisende müssen sich auf Bahnersatzbusse und veränderte Fahrpläne einstellen. Die Massnahmen dienen der Barrierefreiheit und der Effizienzsteigerung.

Read more »

Börsen-Ticker: US-Börsen vor dem Start richtungslos - Roche hält SMI im Plus - Aktien von Partners Group holen auf - Uhren- und Luxuswerte nach Hermes-Zahlen unter DruckDer US-Aktienmarkt kommt vor dem Start nicht vom Fleck.

Read more »

Big Green Egg lanciert die Special Edition The OnyxChur (ots) - Pünktlich zum Start der Grillsaison stellt Big Green Egg mit The Onyx sein neuestes Familienmitglied vor. Zum ersten Mal seit der Gründung im Jahr 1974 erscheint...

Read more »