Konsortium für Aktienbesitz an KWO gebildet

Ein Konsortium aus rund 30 kleinen und mittleren Energieversorgern aus dem Kanton Bern hat sich zusammengefunden, um fünf bis zehn Prozent der Aktien an der Kraftwerke Oberhasli (KWO) zu erwerben.

Mehrere Hunderttausende Menschen werden jährlich mit Strom aus dem Grimselgebiet versorgt. Die Kraftwerke Oberhasli (KWO) werden von den Energieversorgern Oberhasli اداره می‌شوند. Die Hälfte der Aktien gehört dem Berner Energiekonzern BKW, während die andere Hälfte dem städtischen Energiewerken aus Basel (IWB), Bern (EWB) und Zürich (EWZ) gehört.

Andere Energiefirmen möchten auch einen Anteil am Eigenanteil KWO erwerben. Ein Konsortium aus rund 30 kleinen und mittleren Energieversorgern aus dem Kanton Bern hat sich zusammengeschlossen, um fünf bis zehn Prozent der Aktien an der KWO zu erwerben. Ein grösseres Stadtwerk wie die Energie Thun AG ist bereits dabei. Es ist eine einmalige Chance für den Kanton Bern, die Eigentumsverhältnisse ab 2042 zu klären





srfnews / 🏆 52. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Konsortium Kraftwerke Oberhasli (KWO) Aktienbesitz Kanton Bern Josef Perreten

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ein Federer-Schläger für den Papst und mehr FotohighlightsEin Geschenk für den Papst, ein winziges Tier und ein riesiger Forscher: Das sind die Bilder der Woche.

Read more »

Theater Basel präsentiert 30 Neuinszenierungen für Saison 2026/27Das Theater Basel plant für die Spielzeit 2026/27 ein umfangreiches Programm mit 30 Neuproduktionen, darunter 12 Uraufführungen wie Mozart’s «Le nozze di Figaro», ein Musical, ein Ballett und die Oper «Lucia di Lammermoor» mit Regula Mühlemann in der Titelrolle. Weitere Uraufführungen umfassen adaptierte Klassiker wie «Kleine Prinzen», die gleichzeitig für Kinder in Zürich und Erwachsene in Basel aufgeführt werden. Direktor Benedikt von Peter betont das Vertrauen in ein innovationsfreudiges Publikum und auf bewährte künstlerische Teams.

Read more »

Kreuzfahrtschiff MV Hondius mit Hantavirus-Infizierten Reisenden vor Anker gegangen in TeneriffaEin Kreuzfahrtschiff mit Reisenden, die vom Hantavirus befallen wurden, ist am Sonntag vor Anker gegangen in Teneriffa. 94 von fast 150 Personen wurden von Bord geworfen, Flugzeuge brachten sie in ein Quarantänespital in Madrid. Am Montag wurde ein französischer und ein amerikanischer Passagier positiv auf das Hantavirus getestet, alle anderen Reisenden und ein Teil der Crew sollten bis Montagabend evakuiert werden. 34 Crewmitglieder sollten das Schiff bis Montagabend mitfahren und an seinem Heimathafen Antersตาrmee gebracht werden, um das Schiff zu desinfizieren.

Read more »

30 Berner Energiefirmen wollen Strom aus dem GrimselgebietEnergiefirmen schliessen sich im Kanton Bern zu einem Konsortium zusammen

Read more »