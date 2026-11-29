In Köniz BE hatten neun Personen infolge der Asal-2.0-Störung finanzielle Einbußen. Zwei bezogen Sozialhilfe, während die Gemeinde aktiv gegen die Verzögerungen der Arbeitslosenkasse vorging.

Die Einführung des neuen IT-Systems " Asal 2.0" des Bundes hat seit Anfang 2026 zu erheblichen Verzögerungen bei der Auszahlung von Arbeitslosentaggeldern in der Schweiz geführt. In Köniz waren neun Personen nachweislich von diesen Verspätungen betroffen, wobei zwei von ihnen wirtschaftliche Sozialhilfe beziehen mussten. Die Fraktion in Köniz hatte beim Gemeinderat konkrete Fragen zu den lokalen Folgen gestellt und erhielt nun eine detaillierte Antwort aus der Praxis.

Konkrete Zahlen zur Auswirkung in Köniz

Die Sozialberatung überprüfte sämtliche 223 Dossiers des Intakes vom 1. Januar bis 15. Juni 2026. Bei 9 Personen zeigte sich ein klarer Zusammenhang zwischen der Anmeldung bzw. dem Bezug von Sozialhilfe und den Verzögerungen der ALV. Bei weiteren 13 Personen bestand ein teilweiser bzw. nicht eindeutig abgrenzbarer Zusammenhang zu den Zahlungsverzögerungen.

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Von den 9 eindeutig zugeordneten Fällen führten 2 zu einer Fallaufnahme mit wirtschaftlicher Sozialhilfe. Bei 7 dieser Fälle war keine finanzielle Unterstützung erforderlich. Die Verzögerungen verursachten in weiteren Fällen zusätzlichen Beratungs- und Abklärungsarbeitsaufwand, ohne dass wirtschaftliche Sozialhilfe ausgerichtet werden musste.

Bei einzelnen Betroffenen zeigten sich finanzielle Engpässe und psychische Belastungen. Vereinzelt bestanden offene Krankenkassenprämien bzw. Mietzinsrückstände. Diese lassen sich jedoch nicht eindeutig den ALV-Verzögerungen zurechnen. Nachweislich dadurch entstandene Betreibungen oder Wohnungsverluste sind nicht dokumentiert.

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Interventionen und Maßnahmen der Behörden

Die Berner Konferenz für Sozialhilfe, Kindes- und Erwachsenenschutz (BKSE), in welcher sich die Gemeinde Köniz aktiv engagiert, intervenierte beim kantonalen Amt für Arbeitslosenversicherung (AVA) und bei den privaten Arbeitslosenkassen. Sie verlangte insbesondere die konsequente Nutzung von Vorschüssen und direkte Ansprechstellen für die Sozialdienste.

Das AVA reagierte entsprechend und schuf einen direkten Zugang für die Sozialdienste. Dennoch melden sich weiterhin Personen wegen ausstehender ALV-Leistungen bei der Sozialhilfe. Die Behörden betonen, dass es nicht nur ärgerlich und teuer ist, sondern im Fall des IT-Debakels existenzbedrohend für Menschen, die sich ohnehin bereits in einer verletzlichen Lebenssituation befinden.

Bewertung des Krisenmanagements vor Ort

Köniz hat sich in dieser Krise offenbar unkompliziert und umsichtig verhalten. Die Gemeinde half dort, wo es nötig war, und forderte vom Kanton die nötige Unterstützung ein. Dieser proaktive Ansatz soll als positiver Aspekt in der Berichterstattung hervorgehoben werden, um die Effektivität der lokalen Gegenmaßnahmen zu unterstreichen.