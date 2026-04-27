Königlicher Besuch in Washington: Charles III. und Camilla bei Trump empfangen

Der britische König Charles III. und Königin Camilla sind zu einem Staatsbesuch in den USA eingetroffen und wurden von Präsident Trump im Weissen Haus empfangen. Der Besuch findet vor dem Hintergrund angespannter Beziehungen zwischen den beiden Ländern statt.

Der Besuch des britischen Königspaares Charles III. und Königin Camilla in den Vereinigten Staaten steht im Zeichen sowohl der Tradition als auch aktueller politischer Spannungen.

Präsident Donald Trump empfing das Königspaar am Mittwoch mit seiner Frau Melania vor dem Weissen Haus zu einem Staatsbesuch. Die Ankunft erfolgte bei strahlendem Sonnenschein, doch die Reise steht im Schatten der zuletzt abgekühlten Beziehungen zwischen Grossbritannien und den USA, insbesondere aufgrund unterschiedlicher Positionen im Hinblick auf den Konflikt im Iran. Trotz dieser Differenzen wurde das Königspaar herzlich willkommen geheissen, wobei die symbolische Geste des Händedrucks zwischen Trump und Charles vor den Augen der versammelten Presse stattfand.

Die Gespräche blieben jedoch hinter verschlossenen Türen, sodass die genauen Inhalte nicht öffentlich wurden. Melania Trump zeigte sich in einem leuchtend gelben Kostüm und begrüsste Charles und Camilla mit Küssen auf beiden Wangen, während Königin Camilla eine Cartier-Brosche trug, die sowohl die britische als auch die amerikanische Flagge vereinte – ein deutliches Zeichen des Wunsches nach Versöhnung und gegenseitigem Respekt.

Der Empfang im Weissen Haus umfasste einen privaten Tee und eine Führung über das Gelände, wobei das Königspaar insbesondere von den Bienenstöcken beeindruckt wurde, die Melania Trump kürzlich in den sorgfältig gepflegten Garten integriert hatte. Die Sicherheit des Königspaares hatte im Vorfeld des Besuchs höchste Priorität, insbesondere nach den Schüssen, die kürzlich beim Korrespondentendinner in Washington gefallen waren. Präsident Trump versicherte König Charles, dass dieser sich auf dem Gelände des Weissen Hauses «sehr sicher» fühlen könne.

Ein Höhepunkt des Besuchs wird zweifellos die Rede von König Charles vor dem US-Kongress am Dienstag sein. Diese Ansprache ist von historischer Bedeutung, da sie die erste eines britischen Monarchen seit der Rede von Queen Elizabeth II. im Jahr 1991 vor dem US-Kongress darstellt. Laut Angaben des Buckingham-Palastes wird Charles in seiner Rede die lange und enge Verbindung zwischen den beiden Nationen würdigen und die gemeinsame Geschichte hervorheben.

Es wird erwartet, dass er auch auf die Bedeutung der transatlantischen Partnerschaft in einer zunehmend komplexen Welt eingehen wird. Die Rede soll ein Signal der Kontinuität und des Engagements für die Zusammenarbeit senden, trotz der bestehenden politischen Herausforderungen. Nach Washington wird das Königspaar seine Reise in den Vereinigten Staaten fortsetzen und nach New York reisen. Dort sind Begegnungen mit Rettungskräften und Angehörigen von Opfern der Terroranschläge vom 11.

September 2001 geplant. Diese Begegnungen sollen ein Zeichen des Mitgefühls und der Solidarität mit den Betroffenen der Tragödie sein. Die letzte Station der USA-Reise ist der Bundesstaat Virginia, wo Charles und Camilla sich mit Vertretern der amerikanischen Ureinwohner treffen werden. Diese Begegnung soll dazu dienen, den Dialog und das Verständnis zwischen den Kulturen zu fördern und die historische Verantwortung der Vereinigten Staaten gegenüber den indigenen Völkern anzuerkennen.

Der Besuch des Königspaares wird von vielen als ein wichtiger Schritt zur Wiederbelebung der Beziehungen zwischen Grossbritannien und den USA angesehen. Trotz der politischen Differenzen besteht ein starkes Interesse an der Aufrechterhaltung der engen Partnerschaft zwischen den beiden Ländern. Die Reise bietet eine Plattform für den Austausch von Ideen und die Stärkung der Zusammenarbeit in einer Reihe von Bereichen, darunter Handel, Sicherheit und Klimaschutz.

Die symbolische Bedeutung des Besuchs sollte nicht unterschätzt werden, da er die Bedeutung der transatlantischen Beziehung in einer sich verändernden Welt unterstreicht





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