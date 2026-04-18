Königinnenkampf im Wallis: Die Tradition der Eringer-Kühe

Tausende verfolgen im Wallis die ritualisierten Kämpfe der Eringer-Kühe. Ein tiefer Einblick in eine jahrhundertealte Tradition, die Landwirtschaft, Leidenschaft und Gemeinschaftsgeist vereint.

Jeden Frühling erweckt im Kanton Wallis eine urtümliche Tradition tausende von Menschen: die Kämpfe der Eringer-Kühe. In der Arena des römischen Amphitheaters von Martigny entfaltet sich ein Schauspiel, das tief im Rhonetal verwurzelt ist und mehr als nur eine sportliche Auseinandersetzung darstellt. Es ist ein Fest der Natur, der Gemeinschaft und des tiefen Respekts vor diesen imposanten Tieren, die in dieser Region eine ganz besondere Stellung einnehmen.

Der Morgen im März ist noch kühl, die Luft knistert vor Erwartung. Im Kreis stehen fünfzehn Kühe, ihre glänzenden Körper im diffusen Licht. Auf ein Kommando des Richters werden sie von ihren Halftern befreit. Ein Schütteln durchfährt die Tiere, als wären sie von einem elektrischen Impuls erfasst worden. Dann beginnt der Kampf der Königinnen. Um sie herum kämpfen bereits andere Paare, beobachten sich abwartend oder ziehen majestätisch ihre Kreise. Die Spannung steigt, als Negra, eine dieser Kühe, ihre Gegnerin findet. Ihre Nüstern weiten sich, ihre Augen fixieren ihr Gegenüber, die Nackenmuskeln spannen sich an. Ein gewaltiger Aufprall erschüttert die Arena, als die fast 700 Kilogramm schweren Tiere mit ihren Köpfen aufeinanderprallen. Doch es sind nur wenige, entschlossene Stösse mit den Hinterbeinen, die ausreichen, um die Kontrahentin zum Rückzug zu bewegen. Die Kräfteverhältnisse sind zu deutlich, die Entscheidung fällt schnell. Dies wird sich auch in den weiteren Qualifikationskämpfen wiederholen, während Negra ihren Weg ins Finale antritt. Hinter der Absperrung verfolgt Gérard Rouiller, einer der vier Besitzer von Negra, das Geschehen mit gespannter Miene. Gemeinsam mit Nathalie Lugon, Pierre Mugnier und Michèle Lattion bildet er ein leidenschaftliches Quartett, das sein Herz an die Eringer-Kühe verloren hat. Sie nennen sich Liebhaber dieser besonderen Rasse, deren Ursprung tief in den alpinen Regionen liegt. Die Bewunderung für diese Tiere ist so groß, dass eine besonders verehrte Königin aus vergangenen Zeiten sogar präpariert wurde und nun einen Ehrenplatz an der Wand des Nebenraums von Rouillers Stall einnimmt. Die Geschichte von Negra ist ein Beispiel für diese tiefe Verbundenheit: Sie entdeckten sie bei einem Kampf in Cogne im Aostatal und waren sofort von ihr fasziniert. Der Kauf, so Rouiller mit gedämpfter Stimme, war eine reine Herzensangelegenheit, für die die vier gemeinsam 5000 Franken aufwendeten, um den damaligen Besitzer von einem Verkauf zu überzeugen und Negra nach Martigny-Combe zu holen. Das Spektakel, das sich an diesem Tag im Amphitheater von Martigny entfaltet, ist weit mehr als nur ein Kampf. Es ist eine lebendige Verschmelzung von landwirtschaftlicher Tradition, pastoraler Lebensweise, persönlicher Leidenschaft und dem Streben nach gesellschaftlicher Anerkennung. Der Tag beginnt früh, noch unter einem aschgrauen Himmel, dessen Gipfel vom Frühlingsschnee bedeckt sind. Wie eine sorgfältig inszenierte Parade ziehen die Tiere an den majestätischen Statuen der römischen Kaiser Caesar, Augustus und Claudius vorbei, angeführt von ihren Besitzern und Besitzerinnen. Rund 180 Tiere – Kühe und Rinder – sind es, die an diesen sogenannten „matches“, wie die Kämpfe im französischsprachigen Unterwallis genannt werden, teilnehmen. Die Organisatoren, Mitglieder der Züchtervereinigung „Pied du Château“, erwarten sie bereits. Jedes Tier wird gewogen, sein Gesundheitszustand genauestens überprüft, und die Hörner werden, falls zu spitz, mit Schleifpapier bearbeitet. Auf den Flanken der Tiere hinterlassen die Verantwortlichen mit weißer Farbe eine Nummer, die Negra an diesem Tag die 58. Sein wird. Die Identität jedes Tieres wird anhand seiner Ohrmarke von den Kommissären, die bei der Eintrittskontrolle anwesend sind, überprüft. Unter den Besitzern und Besitzerinnen herrscht eine vertraute Atmosphäre. Man kennt sich, tauscht Neuigkeiten aus, tränkt und füttert seine Tiere. Selbst in der Hektik des Vormittags, bei nassem und kaltem Wetter, darf ein gemeinsamer Apéro nicht fehlen, ein Zeichen der tiefen Verbundenheit, die diese traditionelle Veranstaltung prägt





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