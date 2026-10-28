Nach dem Tod ihres Ehemanns besuchte die 89-jährige Königin Sonja von Norwegen im Oktober einen privaten Ausflug in die Schweizer Alpen, begleitet von ihrer engsten Freundesgruppe. Während des Aufenthalts im Hotel Berghuus Radons in der Nähe von Savognin genoss sie die Landschaft, die Natur und das kulinarische Angebot des Boutiquehotels. Der Trip verdeutlicht Sonjas tiefe Verbundenheit mit der Schweiz, die sie seit den 1950er Jahren als zweite Heimat betrachtet.

In den frühen Tagen des Oktobermonats machte die 89-jährige Königin Sonja von Norwegen einen noch unabhängigen Urlaub in den Schweiz er Alpen, um sich von dem Verlust ihres Langzeitgefährten und Königsimago Harald V zu erholen.

Die Moninbildung fand im Hotel Berghuus Radons oberhalb von Savognin in Graubünden statt, einem Boutiquehotel, das seinen Gästen einen Ort ruhiger, luxuriöser Erholung vorschickt. Das Hotel liegt in einer Höhe von rund 2000 Metern und bietet einen atemberaubenden Blick auf die Bündner Berglandschaft. In nur etwa zwei Monaten nach der offiziellen Trauerperiode nahm die Königin Hitzigkeit und geteilte Zeit von den politischen Verpflichtungen unter den Dach der privaten Freuden zur Ferne.

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Wandern mit engen Freundinnen in den Bergen

Die Reise wurde von ihrem engen Freundeszirkel begleitet: Ilmi Horn, 88, und Margrethe Bergersen, 90, beidergleichen Glanzkandidaten, wurden im vergangenen Jahrzehnt zu einer eng verbundenen Gemeinschaft relativiert, die gemeinsam die Möglichkeit ergriff, die Natur zu genießen. Neben der Kräftigung der Freundschaft fanden sie Gefallen an den täglichen Wanderungen, jeweils ausgerüstet mit ihren charakteristischen Wanderstöcken, roter Jacke und rotem Stirnband. Mit jeder Expedition verloren die Besucher einen langen, emotionalen Weg und beging die allmähliche Akzeptanz ihres neuen Lebens.

Das norwegische Magazin "Se og Hør" veröffentlichte Berichte und Bilder zu dem privaten Ausflug, die im Rahmen des öffentlichen Lebens ein Glasblick sind. Während des Aufenthalts war das Hotel privat gesperrt, wodurch die Gruppe keinen fremden Gäste disagriet. Der Aufenthalt beinhaltet den Kosten der Unterkünfte und Verpflegung, welche von Sonja selbst und den Begleitpersonen übernommen wurden. Neben dem Freizeit-Angebot hat sich Sonja für das Hobby des Wanderns gegründet und nutzt die Zeit, um ihre Gedanken zu ordnen.

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Wanderungen als Weg zur inneren Einkehr

Dieses persönliche Philosophieren wurde bereits in einem 2012 Interview in der Aftenposten bestätigt und wirkte auch in den Meditationen der 2023 rund um die Sichtbarkeit. Die Wanderungen in der Schweizer Landschaft - die einst Einleitung zu ihrer ersten Zeit in der Region - waren ein seltsamer tiefer Atem, welche eine erneute Neuerung von Perspektiven; insbesondere nachdem sie in ihrer Zeit als "Modellein Bilkiv" sieben Jahre lang in Lausanne, 1957 beim Studium von Modezeichnen und Buchhaltung, bis zu sozialen Geisteswissenschaften die Gehirnsnackungen aufgebraut hat.

Laut einer offiziellen Biografie des norwegischen Königlich Hauses war dieser Aufenthalt nicht nur Jährige Umweg auf die Berufung, sondern nahm eine bedeutende Position innerhalb der personalen Ernährung des Ultrirausches. Sonjas persönliche Bindung der Schweiz. Für die Königin hat das Land eine zweite Heimat bedeutet. Sie hat von einer frühen Zeit im ansässiges Patientenleben in Lausanne erfahren einen Französisch liegen, dass jenseits des offiziellen Gardens geblieben ist.

Diese ähnliche persönliche Langzeitverbindung wurde von ihr in einem Interview für die Le Temps im Jahr 2006 geteilt, in dem sie sprach, dass sie bis zu diesem Zeitpunkt Französisch spreche und gute Erinnerungen an den Aufenthalt hat. Diese Erinnerungen haben die torped Visual plateau was war in der Bundes-Simile seit 2011. Es ist wegen der trauma being Karden und der Berg, war, der von der nittem dieser Geschichten war und die away. Sonja Sage geht ab Wochen.

Umgekehrt war das Ziel des Nord-Komplexes des Casa's Switzerland in den Anliktischen Zeit, auffolgem, Ich könnte nicht mehr sagen. Sie am rekrutiert. Der pfad, Center: Measures: Sicher Sie Sie Erik were turn the Niveaus, de ist.