Königin Margrethe II. muss wegen Herzproblemen ins Krankenhaus. Eine CT-Untersuchung hat eine grössere Einblutung im Hüftbereich gezeigt.

Eine CT-Untersuchung hat eine grössere Einblutung im Hüftbereich von Königin Margrethe II. gezeigt. Die Königin war erst Mitte Mai nach Herzprobleme n aus dem Krankenhaus nach Hause entlassen worden.

Ihrer Majestät geht es den Umständen entsprechend gut, teilte der Palast mit. Es wird mit einem mehrtägigen Krankenhausaufenthalt gerechnet. Am 14. Mai war die Dänin mit einer sogenannten Angina pectoris - Schmerzen in der Brust, die durch eine Durchblutungsstörung des Herzens entstehen - ins Krankenhaus in Kopenhagen gekommen.

Sie hatte sich dort einem Eingriff zur Erweiterung von Blutgefässen unterziehen müssen. Anfang 2024 hatte sie überraschend abgedankt und den Thron nach 52 Jahren als dänisches Staatsoberhaupt ihrem Sohn, König Frederik X, überlassen. Die Königin muss nun mit den Folgen ihrer Herzprobleme leben. Es ist nicht das erste Mal, dass sie mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen hat.

Sie hat bereits in der Vergangenheit mit Herzproblemen zu tun gehabt und musste sich mehrmals im Krankenhaus behandeln lassen. Die dänische Königsfamilie hat sich bereits bei ihren Fans und Unterstützern für ihre Gedanken und Wünsche bedankt. Die Königin ist bekannt für ihre Sympathie und ihr Engagement für die Menschen in Dänemark. Es wird erwartet, dass sie sich bald wieder erholt und ihre Pflichten als Königin wieder aufnehmen kann. Bis dahin wünschen sich alle ihr eine schnelle Genesung





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