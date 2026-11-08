König Haakon und Kronprinzessin Ingrid Alexandra starten French Riviera Marathon

Norwegens Königspaar startet gemeinsam in den French Riviera Marathon. Wegen der Auslandsreise übernimmt vorübergehend die Regierung die Amtsgeschäfte in Norwegen.

Die norwegische Königsfamilie zieht die Aufmerksamkeit auf sich, als König Haakon und Kronprinzessin Ingrid Alexandra gemeinsam an einem bedeutenden Sportereignis teilnehmen. Die beiden Royals sind aktuell nicht im Königreich, sondern in Südfrankreich, um am French Riviera Marathon teilzunehmen. Diese private Auslandsreise führt das Vater-und-Tochter-Team an die französische Mittelmeerküste, wo sie auf eine anspruchsvolle Laufstrecke gefasst sind.

Marathon-Start an der französischen Küste

König Haakon (53) und seine Tochter Ingrid Alexandra (22) liefen den French Riviera Marathon in Südfrankreich als Teilnehmer. Laut Berichten des norwegischen Fernsehsenders TV 2 wurden die beiden Royals beim Lauf Seite an Seite fotografiert. Auch auf der offiziellen Teilnehmerliste sind sie eindeutig verzeichnet: Ingrid Alexandra trat unter ihrem vollständigen Vornamen an, während ihr Vater Haakon unter dem Namen Haakon Magnus gestartet ist.

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Der Startschuss für dieses event fiel um 9.16 Uhr in der frühen Morgenstunde. Auf die Läufer wartet die klassische Marathondistanz von 42,195 Kilometern. Die Strecke führt entlang der französischen Mittelmeerküste von Nizza bis nach Cannes. Ob König Haakon und Kronprinzessin Ingrid Alexandra die gesamte Strecke gemeinsam zurücklegen werden und welche Zielzeit sie anstreben, ist bislang nicht bekannt.

Auswirkungen auf die Amtsgeschäfte in Norwegen

Da beide Royals im Ausland sind, übernimmt in Norwegen vorübergehend die Regierung die Amtsgeschäfte. Normalerweise kann Ingrid Alexandra ihren Vater als Regentin vertreten, wenn dieser krank ist oder sich im Ausland aufhält. Da nun beide ausser Landes sind, muss die Regierung diese wichtige Aufgabe übernehmen. Das Königshaus bestätigte am Samstagmorgen auf seiner Webseite, dass der Staatsrat für die Regierung des Königreichs verantwortlich sei.

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Eine solche Situation gab es bereits unter dem verstorbenen König Harald. So übernahm die Regierung 2024 vorübergehend die entsprechenden Aufgaben, als Harald krankgeschrieben war und Haakon sich in Litauen aufhielt. Diese Konstellation zeigt, wie das norwegische Regierungssystem auf Abwesenheiten der Monarchie vorbereitet ist und die Kontinuität der Staatsführung gewährleistet.

Erste gemeinsame Reise nach Thronwechsel

Es ist die erste gemeinsame Auslandsreise der beiden, seit Haakon Ende August nach dem Tod seines Vaters Harald den norwegischen Thron übernommen hat und Ingrid Alexandra zur Kronprinzessin wurde. Die private Reise hat auch Auswirkungen auf die Amtsgeschäfte in Norwegen und findet in einer Übergangsphase der norwegischen Monarchie statt. Viele Bürger reagieren mit gemischten Gefühlen auf die mediale Präsenz.

Einige Kommentatoren äußerten, dass sie es ganz okay finden, aber solche Privatreisen nicht so im Fokus stehen sollten. Andere meinen, sie würden es stören, wenn Royals für private Aktivitäten so viel Aufmerksamkeit bekommen. Dies spiegelt die aktuelle gesellschaftliche Debatte über die Rolle der Monarchie im modernen Norwegen wider, besonders in Zeiten veränderter königlicher Pflichten.

Neue königliche Aufgaben für Kronprinzessin

Für die 22-jährige Kronprinzessin ist der Marathon ein privater Termin in einer Zeit, in der sie zunehmend königliche Aufgaben übernimmt. Ende Oktober empfing sie erstmals allein Gäste zu einer offiziellen Audienz im Schloss. Daneben setzt Ingrid Alexandra ihr Studium fort. Wegen der gesundheitlichen Situation ihrer Mutter Mette-Marit (53), die sich im Sommer einer Lungentransplantation unterziehen musste, wechselte sie vorübergehend von der Universität Sydney an die Universität Oslo.

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Die Familie hat ihren persönlichen Fokus auf die Gesundheit der Königinmutter gelegt. Das Studium in Oslo stellt eine wichtige Phase in der Ausbildung der zukünftigen Monarchin dar, während sie gleichzeitig die wachsenden Verantwortungen in der Königsfamilie übernimmt. Im Februar will sie nach Australien zurückkehren, um ihr Studium an der Universität Sydney fortzusetzen. Die Kombination aus privatem Engagement wie dem Marathon und staatlichen Pflichten prägt ihren aktuellen Lebensalltag als Kronprinzessin.