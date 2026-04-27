König Charles III. vor diplomatischem Drahtseilakt bei Staatsbesuch in den USA

König Charles III. und Camilla sind zu einem viertägigen Staatsbesuch in den USA eingetroffen, wo sie von Präsident Donald Trump empfangen wurden. Der Besuch steht im Zeichen der angespannten Beziehungen zwischen Großbritannien und den USA, doch die Reise soll die bilateralen Beziehungen stärken. Charles wird vor dem US-Kongress sprechen und das Königspaar wird in New York und Virginia weitere offizielle Termine wahrnehmen.

König Charles III. und seine Frau Camilla sind am Montag in den USA zu einem viertägigen Staatsbesuch angekommen, wo sie von US-Präsident Donald Trump und seiner Frau Melania im Weißen Haus empfangen wurden.

Die Ankunft des britischen Königspaars erfolgte unter sonnigem Himmel am Südeingang des Präsidentenpalastes, nachdem sie wenige Stunden zuvor in den Vereinigten Staaten gelandet waren. Der Besuch steht im Schatten der angespannten Beziehungen zwischen Großbritannien und den USA, die sich in den letzten Monaten aufgrund von Differenzen im Zusammenhang mit dem Iran-Konflikt verschlechtert haben. Dennoch konnte die Reise wie geplant stattfinden, nachdem die Sicherheitsvorkehrungen nach den Schüssen beim Korrespondentendinner in Washington in letzter Minute überprüft worden waren.

Trump versicherte dem Monarchen, dass er während seines Aufenthalts im Weißen Haus 'sehr sicher' sein werde. Am Dienstag wird König Charles vor dem US-Kongress sprechen, eine seltene Ehre für ein ausländisches Staatsoberhaupt. Im weiteren Verlauf der Woche reist das Königspaar nach New York, wo sie unter anderem Rettungskräfte und Angehörige der Opfer der Anschläge vom 11. September 2001 treffen werden.

Die letzte Station der Reise ist Virginia, wo Charles und Camilla mit Vertretern der amerikanischen Ureinwohner zusammentreffen werden. Der Besuch des britischen Königspaars gilt als diplomatischer Drahtseilakt, da es gilt, die traditionell engen Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu wahren, ohne die politischen Spannungen zu verschärfen. Besonders im Fokus steht dabei die Rolle des britischen Monarchen, der sich in seiner Rede vor dem Kongress mit Themen wie Klimawandel und Nachhaltigkeit befassen könnte, die in der Trump-Administration kontrovers diskutiert werden.

Die Reise ist auch ein Zeichen der Solidarität mit den USA, insbesondere im Hinblick auf die Erinnerung an die Terroranschläge von 2001. Die Begegnung mit den Ureinwohnern in Virginia unterstreicht zudem das Engagement der Royals für indigene Rechte und kulturellen Austausch. Insgesamt bietet der Staatsbesuch die Gelegenheit, die bilateralen Beziehungen zu stärken und gemeinsame Werte zu betonen, trotz der aktuellen politischen Herausforderungen





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