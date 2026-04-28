König Charles III. verzichtet auf Würdigung der Epstein-Opfer in Rede vor dem US-Kongress

König Charles III. hat in seiner Rede vor dem US-Kongress überraschend auf eine erwartete Würdigung der Opfer des Jeffrey Epstein Missbrauchsskandals verzichtet, obwohl er zuvor Zusagen gemacht hatte. Die Entscheidung löste Enttäuschung und Kritik aus.

König Charles III. hat in seiner viel beachteten Rede vor dem US-Kongress eine erwartete Würdigung der Opfer des Jeffrey Epstein Missbrauchsskandal s unerwartet vermieden. Diese Entscheidung steht im Kontrast zu früheren Zusagen und hat eine Welle der Enttäuschung und Kritik ausgelöst.

Ursprünglich hatte es die Hoffnung gegeben, dass der Monarch, der sich zuvor für das Anliegen der Opfer interessiert zeigte, in seiner Ansprache eine Geste der Anerkennung und Solidarität abgeben würde. Diese Erwartungen wurden jedoch nicht erfüllt, was Fragen nach den Gründen für diese Zurückhaltung aufwirft und die Komplexität der königlichen Rolle in sensiblen Angelegenheiten verdeutlicht. Die Vorgeschichte des Vorfalls beginnt mit einer Einladung des demokratischen Kongressabgeordneten Ro Khanna, die König Charles III. Tage vor seiner Rede erhielt.

Khanna hatte dem Monarchen ein persönliches Treffen mit Opfern des Epstein-Missbrauchsskandals angeboten, welches dieser jedoch ablehnte. Gleichzeitig versicherte der König, die Opfer in seiner Rede vor dem Kongress zu würdigen. Khanna äusserte sich optimistisch und teilte mit, dass der britische Botschafter ihm gegenüber angedeutet habe, der König plane, die Epstein-Opfer in seiner Ansprache zu erwähnen.

Er hoffte, dass diese Passage im Redetext nicht gestrichen würde und zeigte sich zuversichtlich, dass der König die Gelegenheit nutzen würde, seine Solidarität mit den Betroffenen zu bekunden. Diese Hoffnung wurde jedoch jäh zerstört, als Charles nicht nur auf ein persönliches Treffen verzichtete, sondern auch jegliche direkte Erwähnung des Epstein-Falls in seiner Rede vermied.

Stattdessen begnügte sich der König mit allgemeinen Aussagen über die Notwendigkeit, Opfer von Übeln in der Gesellschaft zu unterstützen, ohne dabei konkret auf die Verbrechen Epsteins oder die anhaltenden Folgen für die Betroffenen einzugehen. Er konzentrierte sich stattdessen auf Themen wie die transatlantische Partnerschaft, die NATO und religiöse Werte, die zwar von Bedeutung sind, aber die Erwartungen hinsichtlich einer Anerkennung der Epstein-Opfer nicht erfüllten. Die Reaktion auf das Schweigen des Königs war prompt und vielfältig.

CNN griff das Thema auf und analysierte die Situation im Kontext der königlichen Rolle. Der Sender argumentierte, dass Charles als symbolisches Oberhaupt von Staat und Rechtssystem eine besondere Zurückhaltung wahren müsse. Angesichts der laufenden Ermittlungen gegen seinen Bruder Andrew Mountbatten-Windsor im Zusammenhang mit Epstein sei es für den Monarchen heikel, sich öffentlich an die Opfer zu wenden.

CNN betonte, dass Charles nicht den Eindruck erwecken dürfe, sich in das Rechtssystem einzumischen, da dies sowohl laufende Untersuchungen beeinflussen als auch seine verfassungsmäßige Rolle untergraben könnte. Ein königlicher Berater versuchte, die Situation zu entschärfen, indem er gegenüber CNN erklärte, dass es Seiner Majestät ein grosses Anliegen gewesen sei, die Opfer von Missbrauch anzuerkennen und dass dies selbstverständlich Teil seiner Ansprache gewesen sei. Diese Erklärung konnte jedoch die Enttäuschung der Opfer und ihrer Unterstützer nicht lindern.

Der Vorfall wirft ein Schlaglicht auf die schwierige Balance, die ein Staatsoberhaupt zwischen dem Wunsch, sich für Gerechtigkeit einzusetzen, und der Notwendigkeit, die Unabhängigkeit der Justiz zu wahren, finden muss. Die Entscheidung des Königs, den Epstein-Fall nicht direkt anzusprechen, wird weiterhin diskutiert und analysiert werden, da sie Fragen nach der Rolle der Monarchie in einer modernen Gesellschaft aufwirft und die Bedeutung von Solidarität mit Opfern von Missbrauch unterstreicht





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