König Charles III. spricht von Sklaverei auf Karibik-Tour

Der britische König Charles III. hat auf seiner Karibik-Tour das Thema Sklaverei angeklungen. Er sprach während einer Veranstaltung mit jungen Menschen auf den Bahamas davon, dass die dunkle Vergangenheit zum Besten an der bahamaischen Kultur gehört.

Der britische König Charles III. hat auf seiner Karibik-Tour das Thema Sklaverei angeklungen. Er sprach während einer Veranstaltung mit jungen Menschen auf den Bahamas davon, dass die dunkle Vergangenheit zum Besten an der bahamaischen Kultur gehört.

Die britische Kolonialzeit war von Sklaverei geprägt. Schätzungen zufolge wurden drei Millionen Afrikaner vom britischen Sklavenhandel betroffen. Der Monarch wird während seiner Reise von seinen Regierungschefs bei der letzten Station in Antigua und Barbuda behandeln. Auf den Bahamas wurde der 77-jährige König feierlich empfangen.

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König Charles besucht karibische Staaten

Es ist das erste Mal seit mehr als 50 Jahren, dass er das Land besucht hat. Die Reise des Königs umfasst die Bahamas, Guyana und Antigua und Barbuda. Königin Camilla begleitet ihn beim letzten Teil der Reise. Ein Gipfeltreffen des Commonwealth ist während der Reise geplant.

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Der König sprach von einem Leid und der Ungerechtigkeit der Vergangenheit auf den Inseln und darüber hinaus ohne sich für die Sklaverei zu entschuldigen. Die britische Rolle im transatlantischen Sklavenhandel und Wiedergutmachung werden seit Jahren von karibischen Staaten fordert.