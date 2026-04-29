König Charles III. setzt mit historischer Rede vor dem US-Kongress politische Akzente

König Charles III. hat mit seiner Rede vor dem US-Kongress seinem Staatsbesuch in den USA eine unerwartet starke politische Dimension verliehen. Die Ansprache, die ursprünglich als symbolischer Akt geplant war, entwickelte sich zu einer klaren politischen Botschaft, in der der König demokratische Prinzipien, die Bedeutung der Nato und den Klimaschutz thematisierte. Die Rede wurde in Washington kontrovers diskutiert.

Mit seiner Rede vor dem US-Kongress hat König Charles III. seinem Staatsbesuch in den Vereinigten Staaten eine unerwartet starke politische Dimension verliehen. Was ursprünglich als symbolischer Akt zum 250.

Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeit geplant war, entpuppte sich als eine klare politische Botschaft, die sorgfältig formuliert, aber in ihrer Wirkung unmissverständlich war. Der viertägige Staatsbesuch des Königs, der in eine Phase angespannter Beziehungen zwischen Washington und London fiel, wurde durch seine Ansprache im Kongress zu einem historischen Moment. Trump hatte zuvor den britischen Premierminister Keir Starmer dafür kritisiert, dass sich Großbritannien nicht an dem von den USA und Israel geführten Konflikt gegen den Iran beteiligt hatte.

Doch trotz dieser Spannungen wurde Charles im Kongress mit minutenlangem Applaus empfangen. Seine Rede begann mit den klassischen Elementen eines Staatsbesuchs: humorvoll, historisch fundiert und mit Verweisen auf die gemeinsame Geschichte beider Nationen. Doch schnell wurde deutlich, dass der König nicht nur in die Vergangenheit blickte, sondern auch aktuelle politische Spannungen thematisierte. Die Stimmung im Saal mag sich bald verändert haben, als Charles die Verteidigung demokratischer Prinzipien in den Mittelpunkt stellte.

Wiederholt betonte er die Bedeutung von Rechtsstaatlichkeit, institutionellen Kontrollen und Gewaltenteilung. Er erinnerte daran, dass die Macht der Exekutive immer kontrolliert werden müsse, eine Aussage, die gezielt an Präsident Donald Trump gerichtet war, dessen Name jedoch nur einmal in der Rede fiel. Geschickt zitierte Charles den Präsidenten, der bei seinem Besuch in England im vergangenen Herbst gesagt hatte: «Das Band der Verwandtschaft und Identität zwischen Amerika und dem Vereinigten Königreich ist unbezahlbar und ewig. » Es sei unersetzlich und unzerstörbar.

Der König warnte vor Isolationismus und rief dazu auf, die transatlantischen Bündnisse und multilateralen Partnerschaften zu stärken. Ein zentrales Thema seiner Rede war die Nato und die gemeinsame Verantwortung für die Verteidigung Europas. Die Unterstützung der Ukraine benannte er explizit als Voraussetzung für einen gerechten Frieden. Dabei verband er klassische Konfliktthemen elegant mit einem seiner persönlichen Kernanliegen, dem Klimaschutz.

Er stellte Umweltfragen als Teil nationaler Sicherheit dar und betonte, dass der Verlust natürlicher Systeme eine Bedrohung für Wohlstand und Sicherheit sei. Diese Aussage traf in den USA auf besonders kontroverse Reaktionen, da die Umweltpolitik unter Trump stark umstritten ist. In Washington wird die Rede intensiv diskutiert und als eine der deutlichsten politischen Interventionen eines britischen Monarchen bezeichnet. Während demokratische Kreise die Rede als notwendige Erinnerung an gemeinsame Werte loben, sehen republikanische Stimmen darin eine ungewöhnlich direkte Einmischung.

Fest steht: König Charles hat die Rolle des neutralen Staatsoberhaupts gewahrt und gleichzeitig ihre Grenzen maximal ausgelotet. Die Rede wird als ein Meilenstein in den transatlantischen Beziehungen gewertet, der die Bedeutung der Allianz zwischen Großbritannien und den USA unterstreicht, aber auch die Herausforderungen der Gegenwart nicht ausblendet





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