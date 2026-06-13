König Charles III. feiert Geburtstagsparade Trooping the Colour in London

Die traditionelle Militärparade Trooping the Colour zu Ehren von König Charles III. zog Tausende auf die Straßen Londons. Die königliche Familie nahm teil, darunter Prinzessin Kate nach ihrer Genesung. Die Parade mit über 1.000 Soldaten und einem Flugmanöver wurde von den Grenadier Guards ausgerichtet.

Tausende Briten und Touristen versammelten sich in London , um die alljährliche Geburtstagsparade für König Charles III. zu feiern. Die als "Trooping the Colour" bekannte Militärparade , eine Tradition, die bis ins 18.

Jahrhundert zurückreicht, lockte erneut eine große Menschenmenge an den Buckingham-Palast und entlang der Prachtstraße The Mall. König Charles III. und Königin Camilla fuhren in einer offenen Kutsche vom Palast zum Horse Guards Parade, begleitet von Hunderten von Soldaten der königlichen Garden. Besonders bemerkenswert war die Teilnahme von Prinzessin Kate, die nach ihrer Krebserkrankung wieder voll an der Parade teilnahm. Sie trug ein hellblaues Outfit von Catherine Walker und einen Hut von Philip Treacy.

Während der König und die Königin in der Kutsche fuhren, ritten andere Mitglieder der königlichen Familie wie Prinzessin Anne und Prinz Edward zu Pferd neben der Prozession. Viele Familien nutzten die Gelegenheit, ihren Kindern die Tradition von ihren Schultern aus zu zeigen. Für Emma McCarthy und Sarah Fuller ist der Tag ein Fixpunkt im Jahr: "Wir kommen jedes Jahr und stehen am selben Platz", sagten sie. Auch einige Monarchie-Gegner waren präsent, die mit Plakaten wie "Nieder mit der Krone" protestierten.

Die Parade wird jedes Jahr von einem anderen der fünf Infanterie-Garderegimenter ausgerichtet, diesmal von den Grenadier Guards. Mehr als 1.000 Soldaten und Militärkapellen nahmen teil. Nach der Zeremonie kehrte die Prozession zum Buckingham-Palast zurück, wo Dutzende Militärflugzeuge über den Palast flogen. Der König nimmt seit seiner Kindheit an der Parade teil - bereits mit drei Jahren war er dabei, als sein Großvater George VI. noch Monarch war.

Die Veranstaltung verbindet militärische Tradition mit öffentlicher Feier und bildet einen Höhepunkt der royalen Sommerveranstaltungen





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