König Charles appelliert in den USA an Einheit und Entschlossenheit

Während seines Staatsbesuchs in den USA verurteilte König Charles Gewalt und betonte die Bedeutung der transatlantischen Partnerschaft sowie die Unterstützung für die Ukraine.

König Charles III. hat während seines Staatsbesuch s in den Vereinigten Staaten eine eindringliche Botschaft der Einheit und Entschlossenheit gesendet, wobei er sich insbesondere zur aktuellen politischen Lage und den jüngsten Gewalttaten äußerte.

Bereits zu Beginn seiner Ansprache vor dem US-Kongress verurteilte der Monarch die zunehmende Gewalt, die das politische Klima in den USA in den letzten Monaten geprägt hat. Er bezog sich dabei explizit auf die Schüsse, die während einer Pressegala abgefeuert wurden, an der auch der ehemalige Präsident Donald Trump anwesend war. Diese Tat, so betonte König Charles, sei ein klarer Versuch, Angst und Zwietracht im Land zu säen, ein Unterfangen, das jedoch niemals Erfolg haben dürfe.

Die Worte des Königs waren ein deutliches Signal der Ablehnung jeglicher Form von politisch motivierter Gewalt und ein Aufruf zur Besonnenheit und zum Dialog. Er unterstrich die Notwendigkeit, dass demokratische Werte und Institutionen geschützt werden müssen, um eine stabile und friedliche Gesellschaft zu gewährleisten. Die Verurteilung der Gewalt war nicht nur eine Geste der Solidarität mit den Vereinigten Staaten, sondern auch eine Mahnung an die universelle Bedeutung von Frieden und Sicherheit.

Neben der Verurteilung der Gewalt hob König Charles die unverzichtbare Bedeutung der transatlantischen Partnerschaft hervor. Er betonte, dass die Zusammenarbeit zwischen Europa und Amerika in der heutigen Welt wichtiger denn je sei. Diese Partnerschaft, so erklärte er, basiere auf gemeinsamen Werten und Interessen und sei ein entscheidender Faktor für die Bewältigung globaler Herausforderungen wie Klimawandel, Terrorismus und wirtschaftliche Instabilität. Der Monarch warnte jedoch auch davor, sich auf vergangenen Erfolgen auszuruhen.

Das amerikanisch-britische Bündnis müsse kontinuierlich gestärkt und an die sich verändernden Gegebenheiten angepasst werden, um auch in Zukunft seine Wirksamkeit zu gewährleisten. Er plädierte für eine verstärkte Zusammenarbeit in Bereichen wie Handel, Forschung und Sicherheitspolitik, um gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Die Rede des Königs war ein Appell an beide Seiten des Atlantiks, die gemeinsame Verantwortung für die globale Stabilität und den Frieden wahrzunehmen.

Er betonte, dass nur durch eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit die drängenden Probleme unserer Zeit gelöst werden können. Die transatlantische Partnerschaft sei nicht nur ein strategisches Bündnis, sondern auch ein Ausdruck der gemeinsamen Werte und der tiefen Freundschaft zwischen den Völkern Europas und Amerikas. Ein weiterer Schwerpunkt der Rede von König Charles lag auf der Unterstützung der Ukraine. Er erinnerte an die Einheit und Entschlossenheit, die die Welt nach den Terroranschlägen vom 11.

September 2001 gezeigt hatte, und betonte, dass diese Haltung nun erneut erforderlich sei, um die Ukraine in ihrem Kampf für Freiheit und Souveränität zu unterstützen. Die Ukraine müsse mit unerschütterlicher Entschlossenheit unterstützt werden, um sich gegen die russische Aggression zu verteidigen und ihre territoriale Integrität wiederherzustellen. König Charles bekräftigte die Solidarität Großbritanniens mit der Ukraine und versprach weiterhin umfassende Hilfe, sowohl humanitärer als auch militärischer Art.

Er betonte, dass die Verteidigung der Ukraine nicht nur eine Frage der regionalen Sicherheit sei, sondern auch eine Frage der Verteidigung der internationalen Ordnung und der grundlegenden Prinzipien des Völkerrechts. Die Rede des Königs war ein klares Signal an Russland, dass die internationale Gemeinschaft die Aggression nicht akzeptieren und die Ukraine weiterhin unterstützen werde. Er appellierte an alle Staaten, sich für eine friedliche Lösung des Konflikts einzusetzen und die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine zu respektieren.

Die Unterstützung der Ukraine sei eine moralische Verpflichtung und ein wichtiger Beitrag zur Wahrung des Friedens und der Sicherheit in Europa und der Welt





srfnews / 🏆 52. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

König Charles USA Staatsbesuch Ukraine Transatlantische Partnerschaft

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

König Charles reist trotz Attentat auf Trump wie geplant in die USADer britische Staatsbesuch findet nach Sicherheitsberatungen auf beiden Seiten des Atlantiks statt. Lediglich kleinere organisatorische Anpassungen werden vorgenommen.

Read more »

König Charles und Camilla auf heikler Mission in den USAUnter dem Eindruck der Schüsse beim Korrespondentendinner in Washington ist der britische König Charles III. zum Staatsbesuch in die USA aufgebrochen.

Read more »

König Charles steht bei Trump vor diplomatischem DrahtseilaktKönig Charles III. und Königin Camilla sind in den USA angekommen und wurden von Präsident Donald Trump im Weißen Haus empfangen. Die Reise steht im Zeichen angespannter britisch-amerikanischer Beziehungen, insbesondere wegen des Iran-Konflikts. Charles wird vor dem US-Kongress sprechen. Nach einem Sicherheitscheck aufgrund eines Vorfalls beim Korrespondentendinner in Washington geht die Reise weiter nach New York und Virginia, wo das Königspaar Rettungskräfte der 9/11-Opfer und Vertreter der amerikanischen Ureinwohner treffen wird.

Read more »

König Charles III in Washington: Trump empfängt RoyalsDer britische König Charles III. und seine Frau Camilla sind in den USA zu einem viertägigen Staatsbesuch eingetroffen und von Präsident Donald Trump im Weissen Haus begrüsst worden.

Read more »

Angeknackste Beziehung: König Charles spricht im US-KongressTrotz angespannter Beziehungen ist das britische Königspaar herzlich in Washington empfangen worden – an Tag zwei wird nun eine Rede von König Charles III. im Kongress erwartet.

Read more »

Royals in den USA: König Charles pocht auf ZusammenhaltBereits während der ersten Schritte des britischen Königspaars auf US-Boden ist zu erahnen, mit welchem Anliegen König Charles III. und Königin Camilla US-Präsident Donald Trump besuchen.

Read more »