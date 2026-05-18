König Charles acceptiert Einladung für Staatsbesuch in Irland

Der britische König Charles hat eine Einladung zu einem historischen Staatsbesuch in der Republik Irland akzeptiert. Die Präsidentin der Republik Ireland, Catherine Connolly, hat bestätigt, dass er 'dankbar' und 'freundlich' das Angebot gegenüber sei. Ein wichtiges Ereignis, da Charles bereits die erste Monarchin, die Queen in 2011, und seine Vorgänger ein Staatsbesuch in der Republik Ireland unternommen haben., nach und nach

Der britische König Charles hat eine Einladung zu einem historischen Staatsbesuch in der Republik Irland akzeptiert. Er zeigte dankbarkeit und Freundlichkeit. Es erwartet ihn ein überaus herzlicher Empfang und eine Vertiefung unserer Beziehungen als Nachbarn und Freunde.

Charles wäre der zweite britische Monarch, der nach der Unabhängigkeit Irlands einen Staatsbesuch in der Republik macht. Seine Vorgängerin, die Queen, hat 2011 und 2014 einen Staatsbesuch in der Republik Irland unternommen. Die Präsidentin der Republik Ireland, Catherine Connolly, sprach von König Charless guter Kenntnis über Irland und seiner positiven Stimme für Frieden und Versöhnung. Sie und der Monarch diskutierten auch die besondere Beziehung beider Länder als Nachbarn mit einer gemeinsamen Geschichte





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