Kongresswahlen USA: Springsteen unterstützt El-Sayed, Minaj ruft zur Republikaner-Wahl auf

Springsteen unterstützt Abdul El-Sayed in Michigan, Nicki Minaj ruft zur Republikaner-Wahl auf. Auch Jimmy Fallon äußert sich zu den US-Kongresswahlen.

Am Tag der wichtigen US-Kongresswahlen haben sich mehrere US-Prominente politisch zu Wort gemeldet. Die Spanne reicht von deutlichen Wahlempfehlungen bis zu schlichten Aufrufen zur Stimmabgabe. Rocklegende Bruce Springsteen warb für den linken Demokraten Abdul El-Sayed, während Rapperin Nicki Minaj ihre Anhänger zur Wahl der Republikaner aufrief.

Die Wortmeldungen erfolgten am Wahltag selbst und zielten damit direkt auf die Entscheidung der Wählerinnen und Wähler. Während Springsteen mit einem konkreten Kandidaten und einem Bundesstaat verknüpft war, blieben andere Beiträge allgemeiner gehalten. Die Vielfalt der Botschaften zeigt, wie stark sich Prominente in den Wahlkampf einbringen.

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Springsteen unterstützt Abdul El-Sayed in Michigan

Bruce Springsteen erklärte öffentlich, dass er den Demokraten Abdul El-Sayed aus Michigan im Rennen um einen Senatssitz unterstützt. Die Unterstützung galt also einem Kandidaten in einem klar benannten Bundesstaat und einem konkreten Mandat.

Springsteen begründete seine Haltung mit einer Charakterisierung des Kandidaten. Er bezeichnete El-Sayed als Kämpfer für die amerikanische Verfassung und für die amerikanische Demokratie. Zugleich richtete er seine Kritik gegen die Führung im Weißen Haus, die er als korrupt, gesetzlos und antiamerikanisch beschrieb.

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Mit diesen Aussagen stellte Springsteen die Wahl als Abwehr gegen die aktuelle Regierung dar. Der Auftritt zeigt, dass Musiker auch in Vorwahlen und Senatsrennen klar Position beziehen, wenn sie einen bestimmten Bewerber empfehlen.

Minaj ruft zur Wahl der Republikaner auf

Rapperin Nicki Minaj stellte sich auf die Seite der Republikaner und rief zur Wahl dieser Partei auf. Damit steht ihr Aufruf im direkten Gegensatz zur Empfehlung Springsteens für die Demokraten.

Die Gegenüberstellung der beiden Aufrufe macht deutlich, wie gespalten das Prominentenlager am Wahltag war. Während Springsteen einen Kandidaten benannte, blieb Minaj in der vorliegenden Meldung bei einem allgemeinen Aufruf zur Stimme für die Republikaner. Ein Bild aus dem Archiv zeigt Minaj neben US-Präsident Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in Michigan, was ihre politische Nähe zum Lager des Präsidenten unterstreicht.

Fallon und der Aufruf zur Demokraten-Wahl

Talkmaster Jimmy Fallon veröffentlichte ein Bild von sich mit einem Wahlsticker, auf dem "Ich habe gewählt" steht. Fallon verriet dabei nicht, welchem Kandidaten oder welcher Partei seine Stimme galt.

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Fallon äußert sich nach Angaben der Meldung regelmäßig kritisch über Donald Trump. Ein weiterer Beitrag in der Meldung rief Menschen dazu auf, die Demokraten zu wählen. Der Text nennt dabei keinen eindeutigen Verfasser, weshalb die Herkunft dieser Botschaft in der Vorlage offenbleibt.

In diesem Beitrag wurden mehrere politische Themen genannt, darunter die Trennung von Kindern von ihren Eltern, der Schutz von Transpersonen und der drohende Verlust der Gesundheitsversorgung für Millionen Menschen. Zudem wurde eine weitere Steuersenkung für Trump-Milliardäre kritisiert.

Wahlaufrufe von Prominenten im Überblick

Die Aufrufe zeigen, dass sich Prominente in den USA am Wahltag sowohl für demokratische als auch für republikanische Positionen starkmachen. Springsteen und Minaj vertreten dabei klar gegensätzliche Lager, während Fallon sich eher durch Symbolik und Kritik am Präsidenten äußerte.