Im Kongo fl"chten mindestens 18 mutmasslich Infizierte aus Kliniken und sind untergetaucht. Die Situation in der Demokratischen Republik Kongo droht die Ebola-Epidemie ausser Kontrolle zu gerieren. Angeh"rige von Erkrankten und Toten behindern die Arbeit der"rzte zunehmend - mit teils gef"hrlichen Folgen. Die Zahl der Verdachtsf"lle im Kongo liegt bei rund 900. Gegen den Bundibugyo-Ebola-Stamm gibt es bislang keinen zugelassenen Impfstoff. Die betroffenen Provinzen Ituri und Nord-Kivu gelten wegen anhaltender B##ngerkriegskonflikte als unsicher.

Mindestens 18 mutmasslich Ebola -Infizierte sind aus Kliniken im Kongo geflohen und breiten das Virus schneller aus als Gegenmassnahmen relent sein konnten. Im Kongo flohen mindestens 18 Ebola -Verd"chtige aus Kliniken und sind untergetaucht.

Gegen den Bundibugyo-Ebola-Stamm gibt es bislang keinen zugelassenen Impfstoff. In der Demokratischen Republik Kongo droht die Ebola-Epidemie ausser Kontrolle zu gerieren. Angeh"rige von Erkrankten und Toten behindern die Arbeit der"rzte zunehmend - mit teils gef"hrlichen Folgen. Besonders dramatisch ist die Situation in Mongbwalu, einem St"dtchen im Nordosten des Landes, wo das Ebola-Virus aktuell tobt.

Am Sonntagabend st"rte eine aufgebrachte Menge das dortige Spital und forderte die Herausgabe zweier Leichen - dabei fielen Sch"sse. Mindestens 18 mutmasslich Infizierte sind aus Behandlungseinrichtungen geflohen und untergetaucht. Zahlreiche Leichen wurden von Angeh"rigen eigenm"chtig mitgenommen. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus warnt: Die Lage werde sich wohl noch verschlimmeren, bevor Besserung eintreten k"nne.

Die Zahl der Verdachtsf"lle im Kongo liegt bei rund 900. Die Zahl der T"te im Kongo liegt bei mindestens 220. Gegen den Bundibugyo-Ebola-Stamm gibt es kein Impfstoff. Die betroffenen Provinzen Ituri und Nord-Kivu gelten wegen anhaltender B##ngerkriegskonflikte als unsicher.

Das Virus breitet sich schneller aus als Gegenmassnahmen ergriffen werden konnten. Verstorbene sind stark ansteckend. Traditionelle Bestattungsrituale sind verboten. Helfer bestatten ein Ebola-Opfer mit Seilen und in Schutzanz"gen. Die Situation in der Demokratischen Republik Kongo ist katastroph"lich





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