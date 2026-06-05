Konflikt zwischen Israel und Libanon geht weiter

Der Konflikt zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz geht weiter, trotz der zwischen Israel und dem Libanon erneuerten Waffenruhe. Ein Soldat wurde bei einem erneuten Angriff der proiranischen Miliz auf die im Süden des Libanons stationierten Truppen getötet.

Der Konflikt zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah -Miliz geht weiter, trotz der zwischen Israel und dem Libanon erneuerten Waffenruhe . Ein Soldat wurde bei einem erneuten Angriff der proiranischen Miliz auf die im Süden des Libanon s stationierten Truppen getötet.

Die libanesische Regierung hat die Bedingungen für eine Waffenruhe abgelehnt, die zwischen dem Libanon und Israel in Washington vereinbart wurden. Die Hisbollah fordert von Israel, seine Angriffe einzustellen, während die israelischen Angriffe andauern. Der israelische Verteidigungsminister hat angekündigt, dass das eigene Militär die Einsätze im nördlichen Nachbarland vorerst fortsetzen wird. Der Konflikt im Libanon ist auch ein zentraler Streitpunkt in den stockenden Verhandlungen zur Beendigung des Krieges zwischen den USA und dem Iran.

Teheran hat die Vereinbarung zwischen Israel und dem Libanon abgelehnt und hat angekündigt, dass es seine Unterstützung für die Hisbollah weiterhin aufrechterhalten wird. Der libanesische Präsident hat sich in einer Erklärung an die Hisbollah gewandt und sie aufgerufen, ihre Angriffe einzustellen und sich aus Gebieten südlich des Litani-Flusses zurückzuziehen. Die Vereinbarung zwischen Israel und dem Libanon sieht auch vor, dass die Hisbollah ihre Angriffe auf Israel einstellt und sich aus Gebieten südlich des Litani-Flusses zurückzieht.

Im Südlibanon sollen sogenannte Sicherheitszonen eingerichtet werden, in denen ausschließlich die regulären libanesischen Streitkräfte die Kontrolle ausüben. Unklar ist aber, wie genau dies bewerkstelligt werden soll. Der Konflikt im Libanon ist auch ein zentraler Streitpunkt in den stockenden Verhandlungen zur Beendigung des Krieges zwischen den USA und dem Iran. Teheran hat die Vereinbarung zwischen Israel und dem Libanon abgelehnt und hat angekündigt, dass es seine Unterstützung für die Hisbollah weiterhin aufrechterhalten wird





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