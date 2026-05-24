Konflikt in Bolivien: Proteste und Auseinandersetzungen

Demonstranten in Bolivien wurden mit Tränengas beschossen und Steine und Feuerwerkskörper gegen Polizisten und Soldaten geworfen. Die Proteste richteten sich gegen die Wirtschaftspolitik des Präsidenten und dierising Lebenshaltungskosten.

Bei der Räumung von Strassensperren durch die Polizei und das Militär in Bolivien gab es Ausschreitungen . Beamte feuerten Tränengas auf Demonstranten, die rund um den Regierungssitz La Paz Strassen blockierten.

Demonstranten spielten Steine und Feuerwerkskörper auf Polizisten und Soldaten. Die Proteste richteten sich gegen die steigenden Lebenshaltungskosten und die Wirtschaftspolitik des Präsidenten Rodrigo Paz, der seit November im Amt ist und fast zwei Jahrzehnte linker Regierungen in Bolivien ein Ende brachte. Bolivia steckt seit Jahren in einer tiefen Wirtschaftskrise, die immer wieder Proteste auslöste





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