Konflikt im Eishockey: Rolf Knie boykottiert Lakers wegen Journalist Pascal Schmitz

Der Zirkuskünstler Rolf Knie bricht mit den Rapperswil-Jona Lakers, weil der Stadionsprecher und Journalist Pascal Schmitz für eine Enthüllungsgeschichte über Patrick Fischer verantwortlich war. Der Verein stellt sich hinter seinen Mitarbeiter.

Ein Eklat erschüttert die Schweizer Eishockey-Szene. Der bekannte Zirkuskünstler und leidenschaftliche Lakers-Fan Rolf Knie hat öffentlich seinen Rückzug aus dem Stadion der Rapperswil-Jona Lakers angekündigt. Grund für diese drastische Entscheidung ist der Stadionsprecher des Vereins, der SRF -Journalist Pascal Schmitz . In einer Nachricht an Freunde und Medienvertreter fand Knie ungewohnt scharfe Worte und bezichtigte den Journalisten der Hinterhältigkeit.

Für den ehemaligen Clown ist die Grenze des Vertrauens überschritten, da er das berufliche Handeln von Schmitz als illoyal empfindet. Er betont, dass er unter solchen Umständen keine Spiele mehr besuchen könne und das Stadion künftig meiden werde, solange Schmitz dort die Rolle des Stadionsprechers innehabe. Die Vorwürfe von Knie zielen direkt auf das professionelle Selbstverständnis des Journalisten ab. Die Reaktion des Eishockeyclubs Rapperswil-Jona Lakers ließ nicht lange auf sich warten. Der Verein stellte sich demonstrativ vor seinen Stadionsprecher. In einer offiziellen Stellungnahme gegenüber Medienvertretern betonte die Clubführung, dass die berufliche Tätigkeit von Pascal Schmitz beim Schweizer Radio und Fernsehen SRF strikt von seiner Funktion im Stadion zu trennen sei. Der Club unterstrich, dass Schmitz die journalistischen Standards bei seiner Arbeit stets eingehalten habe und der Verein keinen Grund sehe, an seiner langjährigen und engagierten Tätigkeit im Stadion etwas zu ändern. Auch seitens des Senders SRF gibt es bisher keine Anzeichen dafür, dass das Vertrauen in die Arbeit des Journalisten erschüttert sei. Die professionelle Integrität von Schmitz stehe laut den Verantwortlichen nicht in Frage, ungeachtet der persönlichen Anfeindungen durch Rolf Knie. Hintergrund der ganzen Kontroverse ist eine investigative Recherche von Pascal Schmitz, die im Vorfeld der Eishockey-Weltmeisterschaft für grosses Aufsehen sorgte. Schmitz deckte auf, dass der damalige Nati-Trainer Patrick Fischer im Jahr 2022 ein gefälschtes Covid-Zertifikat verwendet hatte, um an den Olympischen Winterspielen teilnehmen zu können. Nachdem Schmitz diesen Sachverhalt nach akribischer Recherche und unter Einbezug eines Strafbefehls wegen Urkundenfälschung publik gemacht hatte, sah sich der Schweizer Eishockeyverband gezwungen, die Zusammenarbeit mit Fischer zu beenden. Dieser Schritt erfolgte nur wenige Wochen vor der Heim-WM und löste in der Eishockey-Welt eine heftige Debatte aus. Während einige Medien und Fans die journalistische Arbeit als notwendigen Beitrag zur Transparenz lobten, sahen Kritiker wie Rolf Knie darin einen Vertrauensbruch, der das sensible Gefüge zwischen Sportlern, Funktionären und der Presse nachhaltig beschädigen könnte. Die Debatte zeigt, wie schwierig die Grenze zwischen berechtigter öffentlicher Information und persönlicher Loyalität innerhalb der Sportwelt verlaufen kann





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