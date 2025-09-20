Kompromiss im Sprachenstreit: Frühfranzösisch retten und Englisch auf die Oberstufe verlegen?

Die Debatte um den Fremdsprachenunterricht in der Schweiz erreicht einen neuen Höhepunkt. Während der Bund auf Frühfranzösisch-Pflicht besteht, suchen Kantone nach Kompromissen. Der Vorschlag aus Nidwalden könnte eine Lösung bieten: Englisch erst ab der Sekundarstufe, dafür eine stärkere Fokussierung auf Französisch. Ziel ist die Stärkung der Grundkompetenzen und die Vermeidung von Bildungsnachteilen.

Wenn immer mehr Kinder in Deutsch und Mathe Schwierigkeiten haben, muss ein dringender Handlungsbedarf entstehen. Das oberste Ziel muss die Stärkung der grundlegenden Kompetenzen sein. Der frühe Fremdsprachenunterricht, insbesondere das Erlernen von zwei Fremdsprachen in der Primarstufe, stellt eine Herausforderung dar und ist kein Zeichen von Stärke für die föderale Kompetenzverteilung.

Trotzdem ist die Intervention verständlich: Die Verständigung über Sprachgrenzen hinweg ist in der Schweiz ein wichtiger Wert, der nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden darf. Die kantonalen Erziehungsdirektoren und -direktorinnen haben die Möglichkeit, das Eingreifen aus Bern abzuwenden. Der Vorschlag des Nidwaldner Bildungsdirektors Res Schmid, welcher vorsieht, Englisch erst ab der Sekundarstufe zu lehren, bietet einen praktikablen Kompromiss. Denn die Kinder kommen ohnehin durch Musik, Spiele und soziale Medien ständig mit der Weltsprache in Kontakt. Dieser spielerische Zugang fehlt jedoch oft beim Französischunterricht. Es reicht daher nicht aus, das Französisch unreflektiert in der Primarstufe beizubehalten. Stattdessen ist ein Mentalitätswandel erforderlich. Es braucht positive Erfahrungen mit der Sprache, damit Französisch sein Image als unbeliebtes Pflichtfach ablegen kann. Schulreisen in die Romandie, Austauschprogramme mit westschweizerischen Klassen, französischer Rap im Musikunterricht: all dies sollte zum Standard gehören. Auch die Eltern sind gefordert, das Interesse an der Sprache Molières stärker zu wecken. Frühfranzösisch kann funktionieren – wenn man es richtig angeht.\Die aktuelle Debatte wird durch die zunehmende Tendenz vieler Kantone verschärft, Französisch in die Oberstufe zu verlegen. Nun droht der Bund mit einer obligatorischen Frühfranzösisch-Regelung, was auf Kritik aus Kantonen wie Zürich und St. Gallen stößt. Die Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider droht in der Sprachenfrage mit einem Machtwort. Der Nidwaldner Bildungsdirektor Res Schmid versucht dies zu verhindern, indem er vorschlägt, in der ganzen Schweiz ab der fünften Klasse eine zweite Landessprache zu unterrichten. Dies spiegelt die komplexen Herausforderungen wider, mit denen das Schweizer Bildungssystem konfrontiert ist. Die Notwendigkeit, einen ausgewogenen Ansatz zu finden, der sowohl die sprachliche Vielfalt fördert als auch sicherstellt, dass die Schülerinnen und Schüler über solide Grundlagen in wichtigen Fächern wie Deutsch und Mathematik verfügen, wird immer deutlicher. Die föderale Struktur der Schweiz, die eine dezentrale Bildungsverwaltung vorsieht, erschwert die einheitliche Umsetzung von Reformen, erfordert aber gleichzeitig Flexibilität und die Möglichkeit, lokale Bedürfnisse zu berücksichtigen. Der Schlüssel liegt in der Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie in der Entwicklung innovativer Unterrichtsmethoden und -materialien, die das Lernen für die Schülerinnen und Schüler ansprechender und effektiver machen.\Die Diskussion um die Sprachenfrage in der Schweiz ist ein wiederkehrendes Thema, das die unterschiedlichen Interessen der verschiedenen Regionen und Sprachgemeinschaften widerspiegelt. Es geht nicht nur um die Frage, welche Sprachen in welchem Umfang unterrichtet werden sollen, sondern auch um die Förderung der kulturellen Identität und des Zusammenhalts in einem mehrsprachigen Land. Der Kompromissvorschlag, Englisch erst in der Sekundarstufe zu unterrichten und gleichzeitig die Qualität des Französischunterrichts zu verbessern, scheint eine pragmatische Lösung zu sein, die sowohl den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler als auch den Erwartungen der Eltern und der Gesellschaft gerecht werden kann. Die Herausforderung besteht darin, sicherzustellen, dass die Schülerinnen und Schüler nicht nur in der Lage sind, die verschiedenen Sprachen zu verstehen und zu sprechen, sondern auch die kulturellen Hintergründe und Perspektiven der jeweiligen Sprachgemeinschaften zu würdigen. Dies erfordert eine umfassende Bildung, die über den reinen Spracherwerb hinausgeht und die Entwicklung von interkulturellen Kompetenzen fördert. Letztendlich ist das Ziel, eine Gesellschaft zu schaffen, in der sprachliche Vielfalt als Bereicherung wahrgenommen wird und die Menschen in der Lage sind, in einem offenen und respektvollen Dialog miteinander zu kommunizieren, unabhängig von ihrer Muttersprache





