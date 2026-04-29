Komplette Pisten-Sperrung am Euro Airport: Gigantische Sanierung für 36 Tage

Die Hauptpiste des Euro Airport Basel/Mulhouse/Freiburg wird für 36 Tage komplett erneuert. Die umfassende Sanierung umfasst den Austausch der Betondecke und Verbesserungen der Infrastruktur, um die Sicherheit und Lebensdauer der Piste zu erhöhen. Der Flugbetrieb ist während der Sperrzeit stark eingeschränkt.

Am Euro Airport herrscht derzeit eine ungewöhnliche Stille. Die Hauptpiste des Flughafens Basel/Mulhouse/Freiburg wird für 36 Tage komplett erneuert, was zu einer vollständigen Sperrung des Flugbetrieb s auf dieser wichtigen Start- und Landebahn führt.

Statt des üblichen Fluglärms dominieren Baumaschinen die Szenerie. Die umfassende Sanierung umfasst den Austausch der bestehenden Betondecke im mittleren Abschnitt der Piste 15/33, der bei jeder Landung am stärksten beansprucht wird. Rund 16.000 Kubikmeter Beton und 40.000 Tonnen Asphalt werden verbaut, wobei bis zu 1000 Personen gleichzeitig auf der Baustelle beschäftigt waren. Die Piste wird robuster ausgelegt, die Betonschicht verdickt und die Betonplatten verkleinert, um Spannungen besser aufzunehmen und die strukturelle Stabilität zu erhöhen.

Zudem werden Entwässerungsrillen eingefräst, um das Risiko von Aquaplaning zu reduzieren. Die Baukosten belaufen sich auf rund 40 Millionen Euro, und die neue Piste soll mindestens 30 Jahre halten. Die Entscheidung für eine vollständige Sperrung wurde getroffen, da eine Sanierung unter laufendem Betrieb nicht möglich war. Frühere Sanierungen betrafen lediglich die Pistenenden, während diese umfassende Erneuerung den kritischsten Bereich der Bahn betrifft.

Der Zeitpunkt wurde sorgfältig gewählt, um die Auswirkungen auf den Flugbetrieb zu minimieren. Die Arbeiten verlaufen dank des guten Wetters schneller als geplant. Während der Sperrzeit ist der Flugbetrieb stark eingeschränkt. Lediglich easyJet hält ein reduziertes Streckennetz aufrecht, und GP Aviation fliegt vereinzelt nach Pristina.

Der übrige europäische Linienverkehr ist vorübergehend von Basel abgeschnitten. Die Querpiste 07/25 bleibt in Betrieb, jedoch ist der Betrieb stark wetterabhängig und kann bei schlechter Sicht oder ungünstigem Wind vollständig zum Erliegen kommen. Die Sanierung der Hauptpiste ist eine notwendige Investition in die Zukunft des Flughafens. Die verbesserte Piste wird nicht nur die Sicherheit erhöhen, sondern auch die Lebensdauer der Infrastruktur verlängern.

Die Flughafenverantwortlichen betonen, dass dies eine einmalige Gelegenheit ist, die Erneuerung des Rückgrats eines Flughafens hautnah zu erleben. Die Stille auf dem Rollfeld ist ungewohnt, aber sie ist ein Zeichen für die wichtige Arbeit, die geleistet wird, um den Flughafen Basel/Mulhouse/Freiburg für die kommenden Jahrzehnte fit zu machen. Die Arbeiten umfassen auch die Verbesserung der Entwässerung, um die Sicherheit bei Nässe zu gewährleisten.

Die neue Betonschicht wird 38 Zentimeter dick sein, was eine deutliche Verbesserung gegenüber den bisherigen 35 Zentimetern darstellt. Die Betonplatten werden zudem auf eine Größe von vier mal vier Metern verkleinert, um die Stabilität zu erhöhen





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