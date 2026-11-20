Ein Komodowaran hat auf Flores einen Mann ins Bein gebissen. Diese Attacke folgt auf einen Vorfall in Thailand, wo eine deutsche Touristin von einem Bindenwaran verletzt wurde. Die Sicherheitsvorkehrungen werden überprüft.

Ein Komodowaran ist mitten in der Nacht in ein Haus auf der indonesischen Insel Flores eingedrungen und hat einen 48-jährigen Mann ins Bein gebissen. Der Vorfall ereignete sich, obwohl seit 2021 in dem Dorf im Westen der Insel Zäune errichtet wurden, um die riesigen Echsen von Wohngebieten fernzuhalten. Der Bissgeschädigte wurde medizinisch versorgt und befand sich nach Angaben von Julizar Riduan von der Verwaltung des Komodo-Nationalparks in stabilem Zustand.

Dieser Zwischenfall ist Teil einer Reihe ungewöhnlicher Begegnungen zwischen Menschen und großen Reptilien in Südostasien. Zuvor war bereits eine deutsche Touristin in dieser Woche in Thailand von einem Bindenwaran gebissen worden. Beide Vorfälle zeigen, dass die Lebensräume der Tiere eng mit menschlichen Siedlungen und touristischen Routen verflecht sind, was zu Konflikten führt, die schwer vollständig zu vermeiden sind.

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Mechanismus der Angriffe und Sicherheit

Julizar Riduan erklärte, dass es auf Flores eigentlich Schutz vor solchen Begegnungen geben sollte. Allerdings könnten Mitarbeiter nicht rund um die Uhr sämtliche Abschnitte der Schutzanlagen überwachen. Die Lücken in der Überwachung der Zäune ermöglichen es den Tieren, nachts in Wohngebiete vorzudringen. Dies unterstreicht die Herausforderung, menschliche Siedlungen effektiv von wild lebenden Raubtieren abzugrenzen, ohne die Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum unnötig zu stressen.

Komodowarane sind die größten lebenden Echsen der Welt. Sie bevölkern die Erde schon seit Millionen Jahren und können bis zu drei Meter lang und rund 70 Kilogramm schwer werden. Beim Zubeissen produzieren sie Gift, das ihre Beute in einen Schockzustand versetzt und die Blutgerinnung verhindert. Die mächtigen Tiere leben von Aas, greifen aber auch Beute an, die ein Vielfaches ihrer eigenen Größe haben kann.

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Positionen und aktuelle Vorfälle

Angriffe auf Menschen sind bei Komodowaransen selten, kommen aber gelegentlich vor. So hatte eine Riesenechse 2007 auf Komodo einen neunjährigen Jungen angegriffen und getötet. 2013 attackierte ein Waran einen Touristenführer und verletzte ihn schwer. Diese historischen Fälle zeigen, dass die Gefahr real ist, auch wenn sie im Verhältnis zur Anzahl der Menschen gering erscheint. Die heutige Bevölkerungsdichte auf den wenigen Inseln, auf denen Komodowarane vorkommen, hat jedoch zu einer stärkeren Interaktion zwischen Mensch und Tier geführt.

In Thailand kam es in dieser Woche ebenfalls zu einem Zwischenfall mit einer großen Echse. Eine etwa 60 Jahre alte Deutsche war am Dienstag beim Besuch der Erawan-Wasserfälle in der Provinz Kanchanaburi von einem Bindenwaran gebissen worden. Die Nationalparkverwaltung stellte Fallen auf, um das Tier einzufangen und umzusiedeln. Zudem kündigte sie verstärkte Kontrollen an, um zukünftige Vorfälle zu verhindern.

Auswirkungen auf Tourismus und Naturschutz

Die Touristin hatte ihre Füße im Wasser abgekühlt, als sich das Tier unter der Wasseroberfläche näherte, in ihren linken Fuß biss und versuchte, sie ins Wasser zu ziehen. Die Frau erlitt eine größere Wunde und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bindenwarane sind in Thailand weit verbreitet und stehen unter Schutz. Anders als Komodowarane sind sie auch in Städten anzutreffen, in großer Zahl etwa in Bangkoks Lumphini-Park. Angriffe auf Menschen sind aber extrem selten.

Heute sind Komodowarane nur noch auf einer Handvoll Inseln in Indonesien zu finden und dort eine große Touristenattraktion. Der Klimawandel treibt zudem andere Tierarten, wie Krokodile in Kenia, näher an den Menschen, was zeigt, dass diese Konflikte ein globales Muster darstellen. Die Sicherheitsvorkehrungen müssen ständig an die sich verändernden Bedingungen angepasst werden, um sowohl die Menschen als auch die bedrohten Tierarten zu schützen.