Der African National Congress erlitt bei den Kommunalwahlen das schlechteste Ergebnis seit der Apartheid. Die Demokratische Allianz und neue Koalitionen dominieren das neue politische Landschaft.

Der African National Congress hat bei den jüngsten Kommunalwahlen in Südafrika ein historisches Tief erreicht. Die Partei, die einst als Motor des Kampfes gegen die Apartheid galt, erlitt das schlechteste Wahlergebnis in ihrer gesamten Geschichte seit dem Ende der Apartheid-Ära. Dieser klare Rückgang markiert den Anfang eines schleichenden, aber nun beschleunigten Niedergangs für die einst dominierende politische Kraft des Landes. Die Wähler haben ihren Unmut über die Versagen in der kommunalen Verwaltung deutlich artikuliert.

Verlust des Vertrauens in der Basis

Der Rückgang des Vertrauens in den African National Congress vollzog sich nicht über Nacht, sondern war ein langsamer Prozess, der nun abrupt in einer Wahlniederlage gipfelte. Früher baute die Partei auf dem enormen Vertrauenskapital auf, das sie sich im Widerstand gegen die Unterdrückung erarbeitet hatte. Diese emotionale Verbindung zum Volk war tiefgreifender als bei jeder anderen modernen Partei. Heute hingegen wird die Partei nicht mehr nach ihrer historischen Leistung, sondern nach ihrer aktuellen Dienstqualität bewertet. Die Bürger prüfen täglich, ob ihre Grundbedürfnisse erfüllt werden.

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In den Gemeinden steht der African National Congress für gravierende Ausfälle in der Daseinsvorsorge. Wenn das Wasser aus dem Hahn nicht mehr kommt, der Müll nicht abgeholt wird und die Straßen in einem kritischen Zustand sind, leidet die Glaubwürdigkeit der Partei. Dieses Versagen ist sowohl auf kommunaler als auch auf nationaler Ebene absolut kolossal. Wo vor zwanzig Jahren noch zwei Drittel der Bevölkerung für die Partei stimmten, sind es heute weniger als die Hälfte. Die politische Landschaft hat sich somit grundlegend verändert.

Arbeitslosigkeit als Haupttreiber der Unzufriedenheit

Eines der größten Versäumnisse der Führungsebene war der Umgang mit den jungen Menschen im Land. Die extrem hohe Arbeitslosigkeit von dreißig und drei Prozent, laut offiziellen Statistiken, stellt einen weltweiten Rekordwert dar. Würde man die sogenannten discouraged workers hinzurechnen, die keine Jobsuche mehr betreiben, läge die Zahl bei vierzig und vier Prozent. Für junge Erwachsene ist die Situation noch dramatischer, da diese Generation die Freiheitskämpfe der 1990er-Jahre nicht mehr miterlebt hat.

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Jahrgänge, die heute fünfundzwanzig Jahre alt sind, kennen den African National Congress nur noch als eine Partei, die in der aktuellen Verwaltung versagt. Sie haben weder die Apartheid erlebt noch die hoffnungsvollen Zeiten unter der Präsidentschaft Nelson Mandelas. Für diese Wähler ist der Maßstab für politische Legitimitz einzig die Fähigkeit, ein sicheres und dauerhaftes Leben zu ermöglichen. Da die Antwort auf diese Anforderung in vielen Fällen verneint wird, sucht die Jugend nach alternativen politischen Vertretern.

Politische Machtverschiebung und Koalitionsbildungen

Die Demokratische Allianz profitiert am direktesten von dieser tiefen Unzufriedenheit mit der aktuellen Lage. In den großen städtischen Zentren dominiert die Demokratische Allianz nun fünf der acht großen Metropolgemeinden, darunter Kapstadt, Johannesburg und Pretoria. Trotz dieses klaren Vorsprungs in den Ballungsräumen bleibt der landesweite Gewinn der Demokratischen Allianz mit drei Prozentpunkten eher überschaubar. Die Partei betonte stolz, dass dieses Mal mindestens eine Million schwarze Wähler ihre Stimme abgegeben hatten, was das Klischee, eine rein weiße Partei zu sein, zumindest teilweise aushöhlt.

Gleichzeitig entstehen in vielen Regionen völlig neue politische Konstellationen. Mit über fünfhundert Parteien, die an den Wahlen teilgenommen haben, dringen viele kleine Akteure in die Stadträte vor. Dies führt zu komplexen und wilden Koalitionsbildungen, die teilweise aus sieben oder acht unbekannten kleineren Parteien bestehen. Der Druck auf Präsident Cyril Ramaphosa wächst innerhalb der eigenen Reihen massiv. Er repräsentiert den wirtschaftsfreundlichen und gemäßigten Flügel, während der linke Parteiflügel seine Politik kritisiert.

Zukunftsszenarien und internationale Auswirkungen

Die internen Spannungen im African National Congress könnten zu einem Machtkampf führen. Es ist davon auszugehen, dass der linke Flügel an Stärke gewinnt und Vizepräsident Paul Mashatile als potenzieller Gegenkandidat ins Rennen geht. Die Positionen von Jacob Zuma gewinnen in Regionen wie Durban wieder an Bedeutung, wo seine Partei zur stärksten Kraft wurde. Diese interne Dynamik wird die politische Stabilität Südafrikas in den kommenden Monaten entscheidend prägen.

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Die Entwicklung hat auch weitreichende internationale Folgen. Für Schweizer Unternehmen und Diplomaten ist die Lage von großer Bedeutung, da das Handelsvolumen zwischen der Schweiz und Südafrika sechs Milliarden Franken beträgt. Akteure aus der Schweiz beobachten genau, wie sich die Position von Cyril Ramaphosa entwickelt und wie stabil die neuen Koalitionen in den Großstädten sind. Die politischen Veränderungen in Südafrika werden die wirtschaftlichen Beziehungen und die strategische Planung für die Zukunft direkt beeinflussen.