Kommunale und kantonale Abstimmungen in der Zentralschweiz: Ja zu Verdichtung, Infrastruktur und Finanzen

Bei den Abstimmungen in der Zentralschweiz gab es zahlreiche Entscheidungen zu Bauprojekten, Finanzen und Planungen. Die Stimmberechtigten in Luzern unterstützten die Zusammenführung des Kantonsgerichts, in Zug wurde der Bebauungsplan Metalli angenommen, und in Baar gab es eine dreifache Zustimmung zur Ortsplanungsrevision. In Buchrain, Erstfeld, Malters und Weggis wurden Haushalts- und Infrastrukturprojekte gutgeheissen, während das Projekt "Brickermatte 2030+" und das Mehrzweckgebäude in Erstfeld scheiterten. Auf nationaler Ebene wurde die Initiative "Keine 10-Millionen-Schweiz" abgelehnt, jedoch mit Unterstützung in vier zentralschweizer Kantonen.

Die Luzerner Stimmberechtigten unterstützen die Zusammenführung des Kantonsgericht s im Würzenbach-Quartier. Die Zustimmung fiel deutlich aus, mit Ausnahme einiger Gemeinden im Hinterland. Gleichzeitig bewilligte die Stimmbevölkerung das städtische Vorkaufsrecht für Liegenschaften und weitere Massnahmen zur Förderung des gemeinnützigen Wohnraums.

Während die Gegenseite enttäuscht ist, fordert die Ja-Seite weitere Massnahmen. In der Stadt Zug gab es ein klares Ja zur Verdichtung: Die Stimmbevölkerung winkte den Bebauungsplan Metalli durch. Rund 57,8 Prozent der Stimmenden befürworteten die Pläne, die unter anderem ein Hochhaus und neue Wohnungen vorsehen. Ebenso sagte das Stimmvolk Ja zur Dreifachsporthalle.

Das Projekt "Brickermatte 2030+" ist hingegen gescheitert. In Baar gab es eine dreifache Zustimmung: Die Ortsplanungsrevision wurde angenommen, wodurch die Weichen für die Zukunft gestellt werden. Die neue Bauordnung, der Zonenplan sowie das teilrevidierte Strassenreglement wurden gutgeheissen.

Zudem stimmte das Stimmvolk dem Verzicht auf die Mehrwertabgabe zu. In Buchrain hiess es mit 93 Prozent Ja zur Rechnung 2025, die ein Millionen-Plus aufweist. In Erstfeld wurde der Kredit für das neue Schulhaus Linden deutlich angenommen, während das Mehrzweckgebäude Schlossberg mit Feuerwehrlokal knapp scheiterte. In Malters sagte die Stimmbevölkerung Ja zur Jahresrechnung 2025.

Weggis kann das in die Jahre gekommene Lido-Hallenbad für 11,5 Millionen Franken sanieren und erneuern; auch zur Ortsplanung sagte das Stimmvolk Ja. Auf nationaler Ebene hat das Schweizer Stimmvolk die Initiative "Keine 10-Millionen-Schweiz" abgelehnt. In der Zentralschweiz befürworteten jedoch vier von sechs Kantonen die SVP-Initiative. Diese Ergebnisse zeigen ein gemischtes Bild: Während in vielen Gemeinden und Städten Projekte zur Verdichtung, Infrastruktur und Finanzen angenommen wurden, gab es auch Rückschläge wie das Scheitern von "Brickermatte 2030+" und des Mehrzweckgebäudes in Erstfeld.

Die Annahme des Kantonsgerichts-Zusammenzugs in Luzern und die Ablehnung der 10-Millionen-Schweiz-Initiative auf nationaler Ebene deuten auf eine gewisse Bereitschaft zu strukturellen Veränderungen hin, jedoch mit regionalen Unterschieden. Die hohe Zustimmung für die Rechnung in Buchrain und die Sanierung des Hallenbads in Weggis sprechen für finanzielle Stabilität und Investitionen in öffentliche Einrichtungen. Die Ablehnung der Initiative "Keine 10-Millionen-Schweiz" auf nationaler Ebene steht im Kontrast zur Zustimmung in vier zentralschweizer Kantonen, was auf eine gespaltene Haltung zur Bevölkerungs- und Wachstumspolitik hindeutet.

Insgesamt überwiegen jedoch die Ja-Stimmen zu den kommunalen und kantonalen Vorlagen, was auf eine mehrheitlich positive Einstellung zu Entwicklungsprojekten und finanziellen Massnahmen schliessen lässt





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