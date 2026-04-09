Kommissar Rex kehrt zurück: Maximilian Brückner ermittelt mit neuem Rex in Wien

Nach über 20 Jahren kehrt Kommissar Rex mit neuen Folgen zurück. Maximilian Brückner übernimmt die Rolle des vierten Herrchens. Die Krimiserie, ein Welterfolg, startet am Montag auf Sat.1.

Können Sie das Problem schrittweise genau erklären? Am Montag ermittelt wieder Kommissar Rex . Ex-Tatort-Darsteller Maximilian Brückner wird das vierte Herrchen des berühmten TV-Schäferhunds. Der Schauspieler und der Vierbeiner verstanden sich allerdings nicht auf Anhieb. Maximilian Brückner als Kommissar Max Steiner (l.) und Ferdinand Seebacher als Inspektor Felix Burger posieren mit Schäferhund Capo in der Rolle des Rex. Nach über 20 Jahren kehrt Kommissar Rex mit neuen Folgen auf Sat.

1 und ORF zurück. Ex-Tatort-Kommissar Maximilian Brückner übernimmt die Rolle des vierten Herrchens von Rex. Die Serie wurde einst in 125 Märkte verkauft und in viele Sprachen übersetzt. Sind die Zeiten hart und unsicher, hat die Nostalgie gute Chancen. Der deutsche Sender Sat.1 surft weiter auf dieser Welle und holt nach dem Letzten Bullen nun die nächste Krimiserie von früher zurück: Einst einer der beliebtesten Schnüffler im TV, kommt nach zwei Jahrzehnten mit neuen Folgen wieder ins Fernsehen. Am Montag, 13. April, startet die Serie, eine Koproduktion mit. Nach Tobias Moretti, der von 1994 bis zu seinem tragischen Serientod durch Kopfschuss im Jahr 1998 Kriminalinspektor Richard Moser spielte, Gedeon Burkhard (war von 1998 bis 2001 Kriminalinspektor Alexander Brandtner) und Alexander Pschill (Kriminalinspektor Marc Hoffmann von 2002 bis 2004), geht nun das vierte Herrchen von Rex an den Start: Ex-Tatort-Kommissar Maximilian Brückner spielt Kommissar Max Steiner – und erinnert sich noch gern an die früheren Folgen zurück. Maximilian Brückner schwärmt von Hund Der Hund war mein erster Superheld, sagt der 47-Jährige der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Serienpremiere in München. So ein Hund ist halt unbestechlich, da wird man nicht betrogen. Und danach sehnen sich in den heutigen Zeiten, glaube ich, viele. Max Steiner ist so ein Eigenbrötler, den selbst seine eigene Familie nicht wirklich durchschaut. Der Einzige, der das tut, ist der Hund, der widerspiegelt, was im Kommissar vorgeht. Der Hund zeigt, wer er ist, sagt Brückner der DPA. Hier wird Inhalt angezeigt, der zusätzliche Cookies setzt. An dieser Stelle finden Sie einen ergänzenden externen Inhalt. Falls Sie damit einverstanden sind, dass Cookies von externen Anbietern gesetzt und dadurch personenbezogene Daten an externe Anbieter übermittelt werden, können Sie alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen. Dabei war das mit dem Schauspieler und dem Hund kein Selbstläufer, wie er bei der Premiere einräumt. Es war Liebe auf den zweiten Blick, sagt er. Ich war der Einzige, den er nicht mochte. Erst mit der Zeit hätten die zwei sich angenähert. Ich hätte so eine Serie vor einigen Jahren vielleicht noch nicht gemacht, aber jetzt hatte ich Lust dazu, einfach mal etwas ganz anderes zu machen, sagt Brückner der DPA. Wir schauen jetzt erst mal, wie die ersten sechs Folgen laufen. Und dann sehen wir, wie es hoffentlich weitergeht. Kommissar Rex wurde zum Welterfolg Vor mehr als zwanzig Jahren war die bislang letzte Folge des österreichischen Kult-Krimis ausgestrahlt worden, der eine beeindruckende Erfolgsgeschichte vorlegen kann: Mitte der 90er-Jahre gestartet, breitete sich das Format quasi über die ganze Welt aus. In 125 Fernsehmärkte wurde die Krimiserie verkauft, in Sprachen wie Vietnamesisch, Mandarin und Ungarisch übersetzt. Polen, Portugal und die Slowakei drehten eigene Spin-offs von Kommissar Rex. Die erste englischsprachige Adaption der Serie aus Kanada, Hudson & Rex, wurde mittlerweile in mehr als 120 Märkte verkauft. Von 2007 bis 2014 wurde das Format dann für das italienische Fernsehen Rai in Rom in italienischer Sprache und mit italienischen Schauspielern neu produziert. Damals wie heute spielen die Abenteuer von Polizeihund und Herrchen in der deutschsprachigen Fassung in Wien. Wien ist die dritte Hauptdarstellerin in der Serie. Es ist nicht nur der Hund, es ist auch Wien, sagt Brückner. Wien sehen und sterben, sagt er in seiner Rolle. Und so sind die Tatorte in der ersten von sechs neuen Folgen so wienerisch, wie sie nur sein können: Die Episode beginnt in einer stylischen Bar am Stephansdom. Dort sitzt ein verängstigter Mann, zitternd und mit einem Zettel in der Hand. Wenn du aufstehst, bist du tot, steht darauf. Und das dürfte stimmen, denn unter seinem Stuhl tickt eine Bombe. Maximilian Brückner als Kommissar Max Steiner (l.) und Ferdinand Seebacher als Inspektor Felix Burger posieren mit Schäferhund Capo in der Rolle des Rex.Die Rückkehr von Kommissar Rex markiert ein Comeback, das Nostalgie und Spannung vereint. Die Krimiserie, einst ein internationaler Erfolg, kehrt mit einem neuen Ermittler-Duo und neuen Fällen zurück auf die Bildschirme. Die Fortsetzung der Serie, die in den 90er-Jahren ihren Ursprung hatte, verspricht den Zuschauern bekannte Elemente mit frischen Impulsen zu verbinden. Das Wiederaufleben von Kommissar Rex spricht das Bedürfnis nach vertrauten Inhalten an, insbesondere in unsicheren Zeiten. Der Erfolg der Serie, die in zahlreichen Ländern ausgestrahlt und adaptiert wurde, unterstreicht die universelle Anziehungskraft von Detektivgeschichten. Die neue Inkarnation von Kommissar Rex wird sich bemühen, das Erbe der Serie zu bewahren und gleichzeitig neue Fans zu gewinnen.Die neue Staffel von Kommissar Rex präsentiert Maximilian Brückner als Kommissar Max Steiner, der sich der Herausforderung stellt, die Rolle des Herrchens des berühmten Schäferhunds zu übernehmen. Die Beziehung zwischen dem Schauspieler und dem Hund Capo, der Rex verkörpert, entwickelte sich erst allmählich zu einer Einheit. Brückner beschreibt die Figur des Max Steiner als einen Eigenbrötler, der im Hund seinen wichtigsten Verbündeten findet. Die Dreharbeiten fanden in Wien statt, wobei die Stadt selbst eine wichtige Rolle in der Serie spielt. Die neuen Folgen versprechen einen Mix aus bekannten Krimi-Elementen und neuem Flair. Die Geschichten sind in der österreichischen Hauptstadt angesiedelt und bieten somit ein lokales Ambiente.Die Rückkehr von Kommissar Rex ist ein Zeugnis für die anhaltende Popularität von Krimiserien und die Fähigkeit, ein breites Publikum anzusprechen. Die Serie, die in den 90er-Jahren ihren Ursprung hatte, kehrt mit einem neuen Ermittler-Duo und neuen Fällen auf die Bildschirme zurück. Die Fortsetzung der Serie, die in zahlreichen Ländern ausgestrahlt und adaptiert wurde, verspricht den Zuschauern bekannte Elemente mit frischen Impulsen zu verbinden. Die Geschichte der Serie reicht bis in die 90er Jahre zurück, als sie ihren Siegeszug um die Welt antrat. Die Produzenten bemühen sich, die Qualität und den Charme der Originalserie zu erhalten, während sie gleichzeitig eine moderne Note hinzufügen. Die neuen Episoden bieten den Zuschauern die Möglichkeit, in eine Welt voller Spannung, Rätsel und tierischer Helfer einzutauchen





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