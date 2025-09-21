Kommentarrichtlinien auf weltwoche.ch und weltwoche.de: Für einen respektvollen Meinungsaustausch

Erfahren Sie mehr über die Kommentarrichtlinien der Weltwoche, die einen fairen und sachlichen Meinungsaustausch gewährleisten sollen. Sachliche Kritik ist erwünscht, während bestimmte Inhalte und Verhaltensweisen nicht toleriert werden. Die Redaktion behält sich das Recht vor, Kommentare zu moderieren.

Die Kommentarfunktion auf weltwoche.ch und weltwoche.de dient dem Ziel, einen offenen und konstruktiven Meinungsaustausch zwischen unseren Lesern zu fördern. Wir legen großen Wert darauf, dass in allen Kommentarspalten ein respektvoller und sachlicher Diskurs stattfindet. Das bedeutet, dass wir Wert auf eine lebendige Debatte legen, in der unterschiedliche Positionen gehört und verstanden werden können.

Wir ermutigen unsere Leser, sich aktiv an der Diskussion zu beteiligen und ihre Meinungen zu äußern, vorausgesetzt, dass dies in einem angemessenen Rahmen geschieht. Scharfe Kritik am Inhalt der Artikel, an den behandelten Themen, an den Protagonisten des Zeitgeschehens oder an den Beiträgen anderer Forumsteilnehmer ist ausdrücklich erwünscht, solange sie auf eine höfliche und sachliche Weise vorgetragen wird. Dabei gilt: Je differenzierter und durchdachter die Argumentation, desto besser. Im Zweifelsfall empfehlen wir stets den subtileren Ausdruck. \Um die Qualität der Diskussion zu gewährleisten und einen respektvollen Umgang miteinander zu ermöglichen, haben wir bestimmte Richtlinien festgelegt, die für alle Kommentare gelten. Kommentare, die gegen diese Regeln verstoßen, werden von unseren Moderatoren nicht freigegeben. Dazu gehören insbesondere Beiträge, die Begriffe unter der Gürtellinie oder Fäkalsprache enthalten. Ebenso werden Kommentare, die Vergleiche demokratischer Politiker, Institutionen oder Personen mit dem Nationalsozialismus ziehen, abgelehnt. Auch Kommentare, die thematisch keinen Bezug zum Artikel haben, kommerzieller Natur sind oder viele Sonderzeichen bzw. gravierende Fehler in Rechtschreibung und Interpunktion aufweisen, werden nicht veröffentlicht. Links zu dubiosen oder unseriösen Webseiten sind ebenfalls untersagt. Da die Forumssprache Deutsch ist, werden Kommentare in anderen Sprachen grundsätzlich nicht zugelassen. Wir bitten um Verständnis, dass wir diese Regeln zum Schutz der Diskussionskultur und zur Gewährleistung eines konstruktiven Austauschs aufstellen.\Die Weltwoche Verlags AG, als Medium, das sich der freien Meinungsäußerung verpflichtet fühlt, handhabt die Veröffentlichung von Kommentaren mit einem liberalen Ansatz. Unsere Moderatoren bemühen sich, die eingehenden Kommentare mit Augenmaß und gesundem Menschenverstand zu beurteilen. Die Online-Redaktion behält sich jedoch das Recht vor, Kommentare nach eigenem Ermessen und ohne Angabe von Gründen nicht freizugeben. Dies dient dazu, die Qualität der Diskussion zu erhalten und sicherzustellen, dass die oben genannten Richtlinien eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Kommentarprüfung keine exakte Wissenschaft ist und es trotz aller Sorgfalt auch zu Fehlentscheidungen kommen kann. Es besteht grundsätzlich kein Anspruch auf die Veröffentlichung eines Kommentars. Eine Korrespondenz über einzelne, nicht veröffentlichte Kommentare ist nicht möglich. Darüber hinaus behält sich die Redaktion das Recht vor, gegebenenfalls Kürzungen an Kommentaren vorzunehmen, um diese an die vorgegebenen Richtlinien anzupassen oder die Lesbarkeit zu verbessern. Wir appellieren an unsere Leser, sich konstruktiv an der Diskussion zu beteiligen und die geltenden Regeln zu respektieren, um eine lebendige und informative Community zu erhalten





