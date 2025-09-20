Kommentarrichtlinien auf Weltwoche.ch und Weltwoche.de: Für eine faire und sachliche Debatte

Die Weltwoche legt Wert auf einen offenen und konstruktiven Meinungsaustausch in ihren Kommentarbereichen. Hier sind die Richtlinien, die sicherstellen sollen, dass die Diskussionen fair und sachlich bleiben, sowie Informationen zur Kommentarfreischaltung.

Die Kommentarfunktion auf weltwoche.ch und weltwoche.de dient dem Ziel, einen offenen und konstruktiven Meinungsaustausch unter unseren Leserinnen und Lesern zu fördern. Wir legen großen Wert darauf, dass in unseren Kommentarbereichen eine faire und sachliche Debatte geführt wird. Wir ermutigen unsere Nutzer, fundierte und inhaltlich relevante Kritik an den Artikeln, den behandelten Themen, den Protagonisten des Zeitgeschehens oder den Beiträgen anderer Teilnehmer zu äußern.

Dabei ist es uns wichtig, dass diese Kritik stets höflich und respektvoll formuliert wird. Sollten Sie sich unsicher fühlen, empfehlen wir stets, eine subtilere Ausdrucksweise zu wählen, um Missverständnisse zu vermeiden und die Qualität der Diskussion zu gewährleisten.\Wir haben klare Richtlinien für die Kommentarfunktion definiert, um sicherzustellen, dass die Diskussionen im Rahmen des Anstands und der Sachlichkeit bleiben. So werden Kommentare, die gegen unsere Regeln verstoßen, nicht freigeschaltet. Dazu gehören Äußerungen, die obszöne Ausdrücke, vulgäre Sprache oder Beleidigungen enthalten. Ebenso werden Vergleiche von demokratischen Politikern, Institutionen oder Personen mit dem Nationalsozialismus strikt abgelehnt. Kommentare, die themenfremd sind und keinen Bezug zum Artikel haben, werden ebenfalls nicht veröffentlicht. Wir tolerieren keine kommerziellen Inhalte, Werbebotschaften oder Spam-Kommentare. Beiträge mit exzessiver Verwendung von Sonderzeichen, fehlerhafter Rechtschreibung und Interpunktion werden ebenfalls abgelehnt, um die Lesbarkeit und Verständlichkeit zu gewährleisten. Zudem werden Kommentare, die Links zu dubiosen oder illegalen Webseiten enthalten, sowie Kommentare in Fremdsprachen (ausser Deutsch) nicht veröffentlicht. Die Forumssprache ist Deutsch, um die Verständlichkeit für alle Nutzer zu gewährleisten.\Als Medium, das sich der freien Meinungsäußerung verpflichtet fühlt, praktiziert die Weltwoche Verlags AG eine liberale Handhabung der Kommentarfreischaltung. Unsere Moderatoren sind bemüht, die Kommentare mit Augenmaß und gesundem Menschenverstand zu prüfen und zu bewerten. Die Online-Redaktion behält sich jedoch das Recht vor, Kommentare nach eigenem Ermessen und ohne Angabe von Gründen nicht zu veröffentlichen. Dies dient dazu, das Diskussionsklima zu schützen und die Einhaltung der oben genannten Regeln zu gewährleisten. Bitte beachten Sie, dass die Kommentarprüfung keine exakte Wissenschaft ist und es gelegentlich zu Fehlentscheidungen kommen kann. Es besteht grundsätzlich kein Anspruch auf die Veröffentlichung eines Kommentars. Eine Korrespondenz über einzelne, nicht freigeschaltete Kommentare ist leider nicht möglich. Weiterhin behält sich die Redaktion vor, Kürzungen in den Kommentaren vorzunehmen, um die Einhaltung unserer Richtlinien zu gewährleisten und die Lesbarkeit der Beiträge zu verbessern. Unser Ziel ist es, eine lebendige und konstruktive Diskussionskultur zu fördern, in der sich unsere Leserinnen und Leser respektvoll austauschen können





