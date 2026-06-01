Kolumbien vor Stichwahl: Rechter Anwalt gegen linken Senator

Nach der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Kolumbien entscheiden Abelardo de la Espriella und Iván Cepeda am 21. Juni in einer Stichwahl über die Nachfolge von Gustavo Petro.

Kolumbien steht vor einer richtungsweisenden Stichwahl um das Präsidentenamt. Nach der Auszählung von knapp 99,5 Prozent der Stimmen erreichte der rechtsgerichtete Anwalt Abelardo de la Espriella 43,7 Prozent, während der linke Senator Iván Cepeda auf rund 41 Prozent kam.

Da keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erzielte, wird die Entscheidung am 21. Juni in einer zweiten Wahlrunde fallen. Rund 41 Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, einen Nachfolger für den amtierenden linken Präsidenten Gustavo Petro zu bestimmen, der nach der Verfassung nicht erneut kandidieren durfte. Die Wahl gilt auch als Richtungsentscheidung: Entweder setzt Kolumbien den von Petro eingeschlagenen Kurs mit höheren Sozialausgaben und Verhandlungen mit bewaffneten Gruppen fort oder schlägt einen konservativeren Weg ein.

Der Wahlkampf wurde zunehmend von Sicherheitsbedenken überschattet. Im Vorfeld der Abstimmung kam es zu mehreren gewaltsamen Zwischenfällen, die die angespannte Lage im Land widerspiegelten. De la Espriella, ein erfahrener Strafverteidiger, verspricht einen harten Kurs gegen Kriminalität und bewaffnete Gruppen. Er fordert einen schlankeren Staat und wirbt für eine kompromisslose Sicherheitspolitik.

Sein Kontrahent Cepeda, der für das Regierungslager antritt, will hingegen die Reformpolitik Petros fortsetzen. Dazu gehören höhere Ausgaben für soziale Programme und ein Dialog mit bewaffneten Gruppen, um den sogenannten totalen Frieden zu erreichen. Die konservative Senatorin Paloma Valencia, die vor der Wahl ebenfalls zu den Favoriten zählte, landete mit knapp sieben Prozent der Stimmen deutlich abgeschlagen auf dem dritten Platz. Nach Bekanntgabe der vorläufigen Ergebnisse äußerten sowohl Präsident Petro als auch Kandidat Cepeda Zweifel an der Schnellzählung.

Petro schrieb auf der Plattform X von angeblichen Unregelmäßigkeiten bei der Auszählungssoftware und im Wählerregister, legte jedoch zunächst keine Belege vor. Auch Cepeda erklärte laut der Zeitung El Tiempo, seine Kampagne prüfe Hinweise auf eine unbestimmte Zahl von Wahllokalen mit ungewöhnlichen Abstimmungsergebnissen. Er wolle sich erst zu den Ergebnissen äußern, wenn die offiziellen Auszählungskommissionen ihre Arbeit abgeschlossen hätten. Die Vorabergebnisse des Wahlabends gelten in Kolumbien üblicherweise als sehr verlässlich und weichen nur geringfügig vom endgültigen amtlichen Ergebnis ab.

Die politische Zukunft Kolumbiens hängt nun von der Stichwahl ab. Petro, der 2022 als erster linker Präsident des Landes gewählt wurde, hat mit seiner Politik sowohl Unterstützung als auch Kritik hervorgerufen. Befürworter verweisen auf sinkende Armutszahlen, höhere Sozialausgaben und Erhöhungen des Mindestlohns. Gegner werfen ihm vor, mit seinem Vorhaben eines totalen Friedens keinen entscheidenden Durchbruch gegen bewaffnete Gruppen erzielt zu haben.

Die Stichwahl wird zeigen, ob die Wähler den Reformkurs fortsetzen oder einen konservativeren Weg einschlagen wollen. Beide Kandidaten müssen nun versuchen, die Wähler der unterlegenen Bewerber für sich zu gewinnen, insbesondere die Anhänger von Paloma Valencia. Die kommenden Wochen werden von intensiven Wahlkämpfen geprägt sein, in denen es um die grundlegende Ausrichtung des Landes geht





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