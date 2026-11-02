Präsident Abelardo de la Espriella kündigt harte Sicherheitsmaßnahmen an, nachdem fünf Menschen, darunter ein Säugling, bei Angriffen auf Zivilisten in Tolima und Huila getötet wurden.

Fünf Menschen sind bei einer Serie schwerer Anschläge in Kolumbien ums Leben gekommen. Unter den Opfern befand sich auch ein zwei Monate alter Säugling, der in der Kleinstadt Planadas im Departamento Tolima starb. Der kolumbianische Präsident Abelardo de la Espriella gab bekannt, dass er die Verantwortung für diese feigen Anschläge den sogenannten Narco-Terroristen zuschreibt. Er verzichtete darauf, diese Bezeichnung näher zu definieren, deutete aber eindeutig auf kriminelle Banden hin.

Schwere Schäden in Tolima und Huila

Der folgenschwerste Vorfall ereignete sich in Planadas, einer Kleinstadt in der zentral gelegenen Region Tolima. Laut Angaben der lokalen Regierung starben dort vier Menschen, einschließlich des Babys. Die Explosionen von insgesamt drei Sprengkörpern forderten zudem 18 Verletzte. Die Zerstörung war umfassend, da 177 Wohnhäuser schwer beschädigt wurden. Die Provinzregierung macht Dissidentengruppen der ehemaligen Guerillaorganisation FARC für den Terroranschlag gegen die Zivilbevölkerung verantwortlich.

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Gouverneurin Adriana Magali Matiz erklärte scharf, was in Planadas passiert sei, stelle die Reinform von Mafiastrukturen dar. Sie betonte, dass Gruppen des illegalen Bergbaus und des Drogenhandels sich als Revolutionäre tarnen. In der Kleinstadt Algeciras im Departement Huila kam ein weiterer Todesfall hinzu. Dort verlor ein Polizist bei den Angriffen sein Leben. Zudem erlitten sowohl Polizeikräfte als auch Zivilisten Verletzungen. Weitere Anschläge wurden in der Provinz Cauca gemeldet.

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Staatliche Gegenmaßnahmen und Eskalation

Der rechtsgerichtete Staatspräsident Abelardo de la Espriella kündigte an, die Ordnungskräfte deutlich zu verstärken. Er versprach besondere Sicherheitsmaßnahmen, um weiteren Angriffen vorzubeugen und die Kontrolle über die betroffenen Gebiete zurückzugewinnen. Dabei betonte er, dass die Regierung keinen Millimeter an Territorium oder Autorität aufgeben werde. Diese harte Linie steht im Einklang mit seiner Politik seit Amtsantritt im August, als er ein hartes Durchgreifen gegen Drogenkartelle und Rebellengruppen ankündigte.

Seit seiner Ernennung zum Staatschef wurden bereits mehrere Militäroperationen durchgeführt. Abelardo de la Espriella hatte zuvor erklärt, dass er alle bewaffneten Gruppen als Terroristen behandeln lassen werde. Diese strikte Haltung soll die illegale Ökonomie und die bewaffneten Konflikte im Land eindämmen. Die Regierung sieht sich gezwungen, massiv in die Sicherheit zu investieren, da die Angriffe auf zivile Infrastruktur und Beamte zunehmen. Die Situation in den betroffenen Départements bleibt angespannt, während die Truppen zur Sicherung der Regionen vorrücken.