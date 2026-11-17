Unfall in Balsthal: Ein 81-Jähriger kollidiert Montagmittag mit einem Polestar, fährt in die Böschung. Beide Fahrer unverletzt, Mann ins Spital.

Am Montagmittag ereignete sich auf der Lehngasse in Balsthal ein schwerwiegender Verkehrsunfall, bei dem ein 81-jähriger Autofahrer mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammenstieß. Der Lenker eines BMW geriet während der Fahrt Richtung Oensingen von der Fahrbahn ab und prallte auf der Gegenfahrbahn gegen ein Auto der Marke Polestar. Die Kantonspolizei Solothurn bestätigte diesen Vorfall in einer am Dienstag veröffentlichten offiziellen Mitteilung.

Unfallhergang und Fahrzeugdynamik

Der 81-jährige Fahrer steuerte seinen BMW in Richtung Oensingen, als er möglicherweise aufgrund eines akuten medizinischen Problems die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Er fuhr auf die linke Fahrspur und kollidierte seitlich mit dem entgegenkommenden Polestar. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Polestar um 180 Grad und kam schließlich auf dem Radstreifen zum Stillstand.

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Der BMW hingegen kam nach dem Zusammenstoß von der Fahrbahn ab und rutschte die Böschung hinunter. Das Fahrzeug blieb schließlich auf dem flachen Wiesland darunter liegen. Die Kantonspolizei Solothurn geht in ihren ersten Ermittlungen davon aus, dass ein gesundheitliches Problem die unmittelbare Ursache für das Ausbrechen aus der Spur war, hat dies jedoch noch nicht endgültig bestätigt.

Gesundheitszustand der Beteiligten

Trotz der erheblichen Wucht des Aufpralls und der daraus resultierenden Abweichung von der Fahrbahn blieben beide Lenker nach bisherigen Erkenntnissen der Behörden unverletzt. Der Rettungsdienst reagierte schnell und sicherte die Unfallstelle ab. Als Vorsorgemaßnahme wurde der 81-jährige Fahrer aus dem BMW geborgen und zur ärztlichen Kontrolle in ein Spital transportiert.

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Der Lenker des Polestar blieb bei dem Vorfall ohne physische Beschwerden. Er musste nicht ärztlich versorgt werden und blieb am Ort des Geschehens. Die unverletzte Natur der Insassen beider Fahrzeuge wird als günstiger Umstand gewertet, da die mechanische Belastung für die Fahrzeuge und die Fahrzeuginsassen bei einem derartigen Zusammenstoß üblicherweise höher ausfällt.

Bergungsmaßnahmen und Ermittlungen

Zur Bergung des in die Böschung geratenen BMWs wurde ein spezialisiertes Abschleppunternehmen hinzugezogen. Da das Fahrzeug auf dem Wiesland stand und nicht einfach abgezogen werden konnte, kam ein Kran zum Einsatz. Die Polizei Solothurn sicherte den Unfallort ab, um die genauen Unfallumstände rekonstruieren zu können. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur exakten Unfallursache laufen noch.

Die Behörde prüft aktuell, ob das mutmaßliche medizinische Problem des 81-Jährigen durch ein vorliegenendes Leiden oder eine andere Ursache verursacht wurde. Die genauen Ergebnisse der medizinischen Untersuchung des Betroffenen werden voraussichtlich Aufschluss über die finale Einschätzung der Unfallursache geben. Bis zur vollständigen Klärung der Umstände bleibt die polizeiliche Ermittlung offen.