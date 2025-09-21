Kollision am Rheinfallquai: Radfahrer verletzt Fussgängerin trotz Fahrverbot

Am Rheinfallquai kam es am Samstagabend zu einem Unfall, bei dem ein Radfahrer eine Fussgängerin leicht verletzte. Der Vorfall ereignete sich in einem Bereich mit Fahrverbot. Die Polizei leitete Ermittlungen ein und verweigerte dem Radfahrer die Weiterfahrt.

Am frühen Samstagabend, dem 20. September 2025, ereignete sich am Rheinfall quai in Neuhausen am Rheinfall eine Kollision zwischen einem Radfahrer und einer Fussgängerin . Der Vorfall, der sich im Bereich eines Fahrverbot s zutrug, führte zu leichten Verletzungen bei der Fussgängerin und zu Sachschäden an ihren persönlichen Gegenständen. Die örtliche Polizei und der Rettungsdienst waren rasch am Unfall ort, um die Situation zu klären und Erste Hilfe zu leisten.

Der Vorfall wirft Fragen hinsichtlich der Einhaltung von Verkehrsregeln und der Ablenkung im Strassenverkehr auf.\Um 18:15 Uhr am Samstag, dem 20. September 2025, befuhr ein 44-jähriger Velofahrer den Rheinfallquai in Richtung Schlössli Wörth, obwohl ein allgemeines Fahrverbot bestand. Der Radfahrer, der sich mit einem weiteren Radfahrer auf dem Quai befand, lenkte seinen Blick kurz nach hinten, um sich mit seinem Begleiter zu verständigen. In dieser kurzen Zeit der Ablenkung kam es zur Kollision. Die Front seines Fahrrades traf den Rücken einer 62-jährigen Touristin aus Indien, die sich zu Fuss auf dem Quai aufhielt. Die Fussgängerin stürzte durch den Aufprall zu Boden und zog sich dabei leichte Verletzungen zu, darunter Kopfschmerzen und eine Verletzung an der linken Hand. Durch den Sturz wurden ihre Sehbrille und ihr Mobiltelefon beschädigt. Die Rettungskräfte des Rettungsdienstes der Spitäler Schaffhausen, die kurz nach dem Unfall eintrafen, kümmerten sich um die Erstversorgung der Verletzten. Die Touristin wurde anschliessend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Des Weiteren wurde beim Radfahrer Alkoholkonsum festgestellt, was zur Verweigerung der Weiterfahrt durch die Polizeibeamten führte. Gegen den Radfahrer wird nun ein Verfahren eingeleitet, und er muss sich vor der Staatsanwaltschaft Schaffhausen, Abteilung Verkehr, verantworten.\Die Nachwirkungen des Unfalls umfassen nicht nur die unmittelbaren gesundheitlichen Folgen für die beteiligten Personen, sondern auch die strafrechtlichen Konsequenzen für den Radfahrer. Der Vorfall unterstreicht die Bedeutung von Achtsamkeit und der Einhaltung von Verkehrsregeln, insbesondere in stark frequentierten Bereichen wie dem Rheinfallquai.





