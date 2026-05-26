KOF erwartet Sommer mit 1,6 Prozent weniger Übernachtungen, vor allem von Reisenden aus Asien und China

Die KOF erwartet im Sommer 1,6 Prozent weniger Übernachtungen, vor allem von Reisenden aus Asien und China. Der Iran-Krieg dürfte den Schweizer Hotellerie-Sommertourismus deutlich beeinträchtigen.

Die KOF erwartet im Sommer 1,6 Prozent weniger Übernachtungen, vor allem von Reisenden aus Asien und China . Der Iran-Krieg dürfte den Schweizer Hotellerie - Sommertourismus deutlich beeinträchtigen.

Besonders Gäste aus Asien dürften deutlich seltener in die Schweiz reisen. Die Aussichten für den kommenden Winter 2026/27 bleiben stabil. Als Hauptgrund nennen beide Institute die Folgen des Iran-Kriegs für den Luftverkehr. Höhere Kerosinpreise, teurere Flugtickets und längere beziehungsweise unsichere Flugrouten belasten die Fernreisen in die Schweiz.

Bei den ausländischen Gästen rechnet die KOF mit einem Rückgang von 2,9 Prozent auf 13,0 Millionen Übernachtungen. Aus China erwartet die KOF fast ein Viertel weniger Übernachtungen. Für diesen Sommer wäre es laut KOF noch 11,5 Prozent. Bei Gästen aus China sank der Anteil auf 3,1 von 4,0 Prozent.

Gerade für viele Schweizer Städte ist der asiatische Markt wichtig. Die Nachfrage aus dem Inland dürfte dies nur teilweise ausgleichen. Für Europa werden mit 6,7 Millionen Übernachtungen nur 0,4 Prozent weniger erwartet.

Zudem könnten höhere Flugpreise und Unsicherheit dazu führen, dass Reisende eher nahegelegene Ferienziele wählen. Entspannter blickt die KOF auf den kommenden Winter 2026/27. Erwartet werden 18,7 Millionen Logiernächte – und damit praktisch gleich viele wie im Vorjahr





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