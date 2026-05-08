Kneecap: Provokation, Politik und Popmusik – Ein Freispruch und ein neues Album

Das irische Hip-Hop-Trio Kneecap steht im Zentrum einer Moralpanik, die sich von juristischen Auseinandersetzungen bis hin zu politischen Kontroversen erstreckt. Nach einem Freispruch in einem Terrorismusverfahren verarbeiten sie die Ereignisse auf ihrem neuen Album «FENIAN» und setzen ihre provokative Haltung fort.

Elvis und sein unsittlicher Hüftschwung, die Sex Pistols mit ihrem Anti-Monarchie-Punksong, Gangsta-Rap mit seinen gewaltverherrlichenden Texten – Moralpaniken rund um Popmusik , oft begleitet von juristischen Auseinandersetzungen, sind so alt wie das Genre selbst und enden nicht selten mit Freisprüchen.

Die jüngste Band im Zentrum solcher Debatten ist Kneecap. Das Hip-Hop-Trio aus Belfast, das teilweise auf Irisch rappt, sorgt seit seiner Gründung für anhaltende Aufmerksamkeit. Frühe Songs wurden aus dem Radio verbannt, nach Fanprotesten dann doch gespielt, während ihre pro-irisch-republikanische Haltung und wiederholte Kritik an Großbritannien dazu führte, dass staatliche Fördergelder erst gesprochen, dann gestrichen und nach einem gewonnenen Gerichtsverfahren erneut ausbezahlt wurden.

Besonders brisant wurde es nach einem Konzert in London Ende 2024, als auf der Bühne eine Flagge der in Großbritannien als Terrororganisation eingestuften Hisbollah-Miliz auftauchte. Es folgte ein Gerichtsprozess wegen Terrorismusunterstützung, der im September 2025 mit einem Freispruch aufgrund eines Verfahrensfehlers endete. Die Band verarbeitet diese Ereignisse auf ihrem neuen Album «FENIAN», auf dem das Verfahren im Song «Carnival» als überzeichneter Karneval dargestellt wird.

«Wenn du alles mitverfolgt hast, was im letzten Jahr passiert ist – und dann wird auf dem Album kein einziges Wort darüber verloren, wärst du total enttäuscht», sagt Liam Óg Ó hAnnaidh alias Mo Chara im Gespräch. Auch der Nahostkonflikt bleibt auf dem Album Thema. Im Track «Palestine», auf dem der palästinensische Rapper Fawzi zu hören ist, wird die umstrittene Parole «From the River to the Sea» paraphrasiert.

Kneecap bewegen sich damit in einem Spannungsfeld, da Popmusik zwar politisch sein soll, aber nicht eindeutig Partei ergreifen darf. In Interviews verteidigt die Band ihr Engagement als Teil einer irischen Tradition, Unterdrückte zu unterstützen.

«Wir sagen nicht, dass jedes einzelne politische Thema von jedem Künstler aufgegriffen werden muss», so Mo Chara. «Aber es liegt nicht in unserer Natur als Iren, schweigend zuzusehen, wie diese Dinge geschehen. » Das sei auch der Grund, weshalb Kneecap in der Palästinafrage so klar Partei ergreifen. Provokation als Selbstverständnis «Fenian» – ein abwertender Begriff für Iren, den sich die Band nun aneignet – bleibt auch sonst konfrontativ.

Kneecap positionieren sich klar, unter anderem gegen Keir Starmer, und dürften ihr Label als Provokateure behalten.

«Wir tun genau das, was wir für richtig halten», unterstreicht Mo Chara. Dass das nicht allen gefällt, sei ihnen bewusst: «Kontroversen sind nun mal subjektiv. Es ist in Ordnung, sich beleidigt zu fühlen. Und es ist in Ordnung, zu provozieren.

Solange es geschmackvoll geschieht. » Doch wo genau die Grenze zur Geschmacklosigkeit verläuft, scheint dabei weniger klar als die Debatte darüber. Die turbulente Geschichte von Kneecap diente als Grundlage für den autofiktionalen, preisgekrönten Spielfilm «Kneecap», der letztes Jahr knapp eine Oscarnominierung verpasste. Regisseur Rich Peppiatt im Interview zum Film





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