Knappe Stimmungslage bei den eidgenössischen Abstimmungen vom 14. Juni

Aktuelle Umfragen zeigen ein knappes Rennen zwischen Befürwortern und Gegnern der 10-Millionen-Initiative und der Änderung des Zivildienstgesetzes. Die Stimmungslage deutet auf eine knappe Entscheidung hin, wobei Geschlechter- und Altersunterschiede eine Rolle spielen.

Bei den eidgenössischen Abstimmungen vom 14. Juni zur 10-Millionen-Initiative der SVP und zur Änderung des Zivildienstgesetz es zeigen die aktuellen Umfragen ein knappes Rennen zwischen Befürwortern und Gegnern.

Laut einem Stimmungsbarometer des Marktforschungsinstituts YouGov Schweiz liegt das Nein-Lager bei der 10-Millionen-Initiative mit 46 Prozent nur knapp vor dem Ja-Lager mit 45 Prozent. Die kantonalen Ergebnisse deuten jedoch leicht auf eine Ablehnung hin. Die Befürworter der Initiative hatten in früheren Umfragen noch eine höhere Zustimmung verzeichnen können, doch aktuell scheint sich die Stimmung zu verschieben. Bei der Änderung des Zivildienstgesetzes ist die Zustimmung ebenfalls knapp.

Hier würden 41 Prozent der Befragten die Vorlage annehmen, während 40 Prozent sie ablehnen. Das Stimmungsbarometer deutet hier eher auf ein Scheitern hin, als auf eine Annahme der Gesetzesänderung. Interessant ist dabei der Geschlechterunterschied: Männer zeigen eine höhere Zustimmungsbereitschaft als Frauen. Auch beim Alter gibt es deutliche Unterschiede.

So würden etwa 50 Prozent der über 60-Jährigen für die Gesetzesänderung stimmen, während bei den 18- bis 29-Jährigen nur 30 Prozent zustimmen. Die Umfrage von YouGov Schweiz basiert auf Befragungen von 3020 Personen zwischen dem 21. April und dem 4. Mai.

In früheren Umfragen hatte die 10-Millionen-Initiative noch eine höhere Zustimmung von 52 Prozent, während 46 Prozent Ablehnung signalisierten und 2 Prozent unentschieden waren. Die aktuellen Zahlen zeigen jedoch, dass die Zustimmung leicht gesunken ist und die Abstimmung nun als sehr knapp gilt. Die Ergebnisse der Umfrage geben einen Einblick in die Stimmungslage vor den eidgenössischen Abstimmungen und zeigen, dass beide Vorlagen auf eine knappe Entscheidung hinauslaufen könnten





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