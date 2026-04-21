Die zuständige Nationalratskommission Urek-N hat sich mit 13 zu 12 Stimmen für die Aufhebung des Verbots zum Bau neuer Atomkraftwerke ausgesprochen, fordert jedoch eine strikte Eigenfinanzierung durch die Betreiber.

Der Schweiz er Nationalrat steht vor einer energiepolitischen Wende, die das Land grundlegend verändern könnte. Mit einem äusserst knappen Ergebnis von 13 zu 12 Stimmen hat die zuständige Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrat es (Urek-N) entschieden, dass das geltende Verbot für den Bau neuer Atomkraft werke in der Schweiz fallen sollte.

Dieser Beschluss markiert einen Wendepunkt in einer jahrelangen Debatte, die durch die Sorge um eine stabile und klimafreundliche Stromversorgung geprägt ist. Befürworter der Vorlage argumentieren, dass die Schweiz zur Sicherung ihrer wirtschaftlichen Stabilität und zur Erreichung der Klimaziele auf eine technologieneutrale Energiepolitik angewiesen sei. Es gehe darum, alle verfügbaren Optionen offen zu halten, um eine zuverlässige, CO2-arme und kosteneffiziente Energieversorgung für die kommenden Jahrzehnte zu garantieren. Dabei betont die Kommission jedoch, dass die Aufhebung des Verbots nicht mit einem Freibrief gleichzusetzen ist. Eine Rahmenbewilligung für ein neues Atomkraftwerk dürfe nur unter der strikten Bedingung erteilt werden, dass die langfristige Finanzierung sowohl für den Bau als auch für den laufenden Betrieb vollumfänglich gesichert ist. Zudem stellte sich die Kommission mit 13 zu 10 Stimmen gegen jegliche staatliche Subventionierung neuer Reaktoren, womit das unternehmerische Risiko klar beim Betreiber verbleibt. Die Standortfrage wurde ebenfalls diskutiert, wobei die Kommission festhielt, dass das Gebiet Nördlich Lägern technisch über genügend Kapazitäten für die sichere Lagerung der anfallenden radioaktiven Abfälle verfüge. Auf der anderen Seite regt sich massiver Widerstand. Eine starke Minderheit innerhalb der Kommission warnt eindringlich vor den Folgen dieses Entscheids. Sie befürchtet, dass durch die Aufhebung des AKW-Bauverbots die Planungssicherheit für den Ausbau der erneuerbaren Energien gefährdet wird. Die Sorge ist gross, dass Investoren ihre Mittel in die Atomkraft umlenken könnten, anstatt den dringend notwendigen Ausbau von Solar- und Windkraft voranzutreiben. Kritiker verweisen zudem darauf, dass die lange Realisierungsdauer neuer AKW keine kurzfristige Lösung gegen drohende Stromengpässe bietet. Es wurde zudem eine Initiative abgelehnt, die eine Kapazitätsprüfung zur zwingenden Bedingung für eine Rahmenbewilligung machen wollte, da die Mehrheit der Ansicht war, dass die Gesetzesänderung im Kernenergiegesetz der effizientere Weg ist. In der breiten Öffentlichkeit und in politischen Kreisen entbrennt nun eine kontroverse Diskussion darüber, ob die Schweiz mit diesem Schritt kluge Vorsorge für die Zukunft trifft oder ob sie Gefahr läuft, alte Fehler zu wiederholen und sich in eine Sackgasse zu manövrieren. Während einige Experten vor einem drohenden Blackout warnen und die Rückkehr zur Kernenergie als unausweichlich betrachten, mahnen andere zur Besonnenheit und fordern eine Konzentration auf lokale, erneuerbare Ressourcen, um nicht in eine technologische Abhängigkeit von längst überholten Modellen zu geraten





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