KMU-Stimmung in der Schweiz auf dem tiefsten Stand seit 2021

Das NZZ-KMU-Barometer ist auf -7,3 Punkten gefallen, der tiefste Stand seit dem Start der Erhebung im Jahr 2021. Die Unternehmen sehen sich mit vielen Herausforderungen konfrontiert und sind pessimistisch in die Zukunft blickend.

Die Stimmung bei kleinen und mittleren Unternehmen in der Schweiz ist so schlecht wie nie seit dem Beginn der Messungen im Jahr 2021. Das NZZ- KMU -Barometer ist auf einen Tiefststand von -7,3 Punkten gefallen.

Der Index ist seit dem Start der Erhebung im Jahr 2021 auf dem tiefsten Stand. Damals wurde ein Wert von -4,1 Punkten ermittelt, nun sind es sogar -7,3. Schon im letzten Jahr hatte ein tiefer Wert von -6,3 resultiert. Davor hatte der Index zwei Jahre im Plus notiert.

Die abgefragten Aspekte, die in den Gesamtindex einfliessen, wurden laut den Angaben fast durchgängig schlechter bewertet als im Vorjahr. Besonders negativ haben die Unternehmen das Wirtschaften mit dem Ausland beurteilt, das vor allem aufgrund der Zollwirren und der Unsicherheit in der Weltwirtschaft. Auch die Währungssituation und die Zuverlässigkeit der Lieferketten sowie die Regulierungsdichte lassen die KMU relativ pessimistisch in die Zukunft blicken.

Ein Lichtblick im düsteren Gesamtbild ist jedoch die Einbindung moderner Technologien, die die Unternehmen als hilfreich und positiv empfinden. Die Integration moderner Technologien ist laut der Studie ein wichtiger Faktor für die Zukunft der KMU. Die Unternehmen sehen in der Digitalisierung eine Chance, sich zu entwickeln und zu verbessern. Die Einbindung moderner Technologien ist jedoch nur ein kleiner Lichtblick im trüben Gesamtbild.

Die Stimmung bei den KMU ist weiterhin sehr schlecht und die Unternehmen sehen sich mit vielen Herausforderungen konfrontiert





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