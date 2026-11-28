Die KMT behält das Bürgermeisteramt in Taipei. Amtsinhaber Chiang Wan-an siegt knapp vor Shen. Die DPP gewinnt anderorts Lokalwahlen, was die Regierung Lai stärkt.

Bei den jüngsten Kommunalwahlen in Taiwan hat die Kuomintang (KMT) mit ihrem Amtsinhaber Chiang Wan-an die wichtigste lokale Position verteidigt. Chiang errang bei der Wahl zum Bürgermeister der Hauptstadt Taipei knapp über die Hälfte der Stimmen und besiegte damit den Kandidaten der regierenden Demokratischen Fortschrittspartei ( DPP), Shen. Das Ergebnis markiert das Ende einer fast dreißigjährigen Phase, in der die DPP den symbolträchtigen Posten des Oberbürgermeisters innehatte, der oft als politisches Sprungbrett für höhere Ämter gilt.

Ergebnisse der Taipei-Bürgermeisterwahl

Shen, der auf Taiwan auch als Shen Po-yang bekannt ist, unterlag seinem Konkurrenten knapp. Obwohl die DPP in der Hauptstadt verlor, konnte sie insgesamt den politischen Druck auf die Opposition mildern. Bei den lokalen Wahlen in der gesamten Inselrepublik gewann die DPP zehn von insgesamt 22 lokalen Regierungsämtern. Dies stellt einen deutlichen Erfolg dar, verglichen mit den Ergebnissen der vorherigen Wahl im Jahr 2022, wo die KMT in vielen Regionen stärker war.

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Politische Folgen für die Regierung

Die Gesamtergebnisse der Wahlen, an denen sich rund 19,6 Millionen Wähler beteiligten, stärken die aktuelle Zentralregierung unter Präsident Lai Ching-te. Die DPP regiert seit dem Jahr 2016 und profitiert nun von der breiteren Unterstützung in den lokalen Verwaltungen. Für die KMT und ihre Parteichefin Cheng Li-wen könnten die Ergebnisse hingegen interne Spannungen hervorrufen. Vor den anstehenden Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im Jahr 2028 könnte Druck innerhalb der Partei entstehen, falls die Führung als zu schwach wahrgenommen wird.

Rolle Chinas im Hintergrund

Peking beobachtet die Entwicklungen sehr genau, da die KMT der Volksrepublik China traditionell offener gegenübersteht. Die chinesische Kommunistische Partei hoffte darauf, durch einen Sieg der KMT mehr Sympathie für ihre eigene Agenda zu gewinnen. Bereits im Wahlkampf hatten taiwanische Behörden vor versuchter Einflussnahme durch China gewarnt. Experten wie Wang Hung-jen von der Nationalen Cheng Kung Universität betonen, dass die lokalen Ergebnisse die Mobilisierungsbasis für die DPP in Zukunft neu gestalten könnten.

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Geopolitische Spannungen bleiben

Trotz des Wahlergebnisses bleiben die geopolitischen Spannungen zwischen der Insel und der Festlandchina bestehen. Die chinesische Volksbefreiungsarmee lässt regelmäßig Flugzeuge und Schiffe in der Nähe Taiwans auftreten. Am vergangenen Samstag meldete das taiwanische Verteidigungsministerium, dass 27 chinesische Militärmaschinen innerhalb von 24 Stunden in die Luftverteidigungszone eingedrungen waren. Dies unterstreicht die anhaltende militärische Präsenz Peks, die unabhängig vom demokratischen Willen der taiwanischen Bevölkerung erfolgt.

Hintergrund des Kandidaten Shen

Shen ist eine umstrittene Figur, die von China als Sanktionierte person eingestuft wird. Der 44-jährige Menschenrechtler und Kriminologe forscht zu Desinformation und hat eine Akademie gegründet, um die Bevölkerung auf potenzielle Angriffe vorzubereiten. Peking warf ihm separatistische Bestrebungen vor und stellte ihn auf eine Liste der "unbelehrbaren Separatisten". Seit Ende Oktober 2025 sucht die Volksrepublik Shen per Haftbefehl. Seine Niederlage in Taipei hinderte ihn jedoch nicht daran, seine politischen Aktivitäten fortzusetzen, auch wenn der Traum von einem DPP-Bürgermeister in der Hauptstadt vorerst geplatzt ist.