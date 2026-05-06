Der Bund weitet das Befallsgebiet des Japankäfers deutlich aus, nachdem vereinzelte Käfer im vergangenen Sommer außerhalb des Stadtgebiets von Kloten entdeckt wurden. Neu betroffene Gemeinden sind Opfikon, Dietlikon, Bassersdorf, Lufingen, Winkel, Oberglatt und Rümlang. Ab Anfang Juni müssen sich dort Anwohner auf Einschränkungen einstellen, um den gefräßigen Käfer zu stoppen.

Kloten und Nachbargemeinden erweitern Massnahmen gegen den Japankäfer um Ausbreitung zu stoppen. Ab dem 1. Juni gelten strenge Regeln in Kloten und sieben weiteren Gemeinden im Kanton Zürich.

Ein Bewässerungsverbot für Rasenflächen und Transportbeschränkungen für Grüngut sollen die Ausbreitung des Käfers verhindern. Der Bund weitet das Befallsgebiet deutlich aus, nachdem vereinzelte Käfer im vergangenen Sommer außerhalb des Stadtgebiets von Kloten entdeckt wurden. Der Radius des Befallsherds wurde auf mindestens einen Kilometer um jeden Fundort vergrössert. Neu betroffene Gemeinden sind Opfikon, Dietlikon, Bassersdorf, Lufingen, Winkel, Oberglatt und Rümlang.

Ab Anfang Juni müssen sich dort Anwohner auf Einschränkungen einstellen, um den gefräßigen Käfer zu stoppen. Die Strategie gegen den Schädling sieht vor, den Japankäfer nördlich der Alpen komplett auszurotten. Kern der Massnahmen ist ein Bewässerungsverbot für Rasen- und Grünflächen, das vom 1. Juni bis zum 30.

September gilt. Der Grund ist simpel: Die Käferweibchen suchen für ihre Eiablage bevorzugt feuchte Böden auf. Trockener Rasen ist für sie unattraktiv, was die Vermehrung massiv erschwert. Für öffentliche Flächen wie Sportplätze oder Freibäder können die Gemeinden Ausnahmen beantragen, sofern sie im Spätsommer biologische Helfer – sogenannte Fadenwürmer – einsetzen, die Zudem greifen strikte Transportverbote.

Kompost und Erde dürfen das Befallsgebiet das ganze Jahr über nicht verlassen. Während der Flugsaison im Sommer darf auch kein Grüngut aus der Zone abtransportiert werden, um keine Käfer als 'blinde Passagiere' zu verschleppen. Dies gilt sogar für die erweiterte Pufferzone, die sich in einem Fünf-Kilometer-Radius um den Befallsherd zieht. Ein Schwerpunkt der Bekämpfung bleibt die Sportanlage Stighag in Kloten.

Dort konzentrierte sich im letzten Jahr der Grossteil der rund 5000 gefangenen Käfer. Mit speziellen Lockstofffallen und einer gezielten Lockfläche für die Eiablage der Japankäferweibchen versuchen die Experten, die Population dort zu binden und anschliessend zu vernichten. Auch die Stadt Zürich und Affoltern am Albis stehen unter Beobachtung. Nachdem dort im letzten Jahr vereinzelte Käfer auftauchten – etwa beim Carparkplatz Sihlquai oder an der Hardbrücke – hat der Kanton das Netz an Überwachungsfallen verdichtet.

Ob es sich dabei um eingeschleppte Einzeltiere oder neue Herde handelt, ist noch unklar. Das Ziel bleibt jedoch überall dasselbe: Die Landwirtschaft und Gartenkultur vor Schäden zu bewahren, die schweizweit Hunderte Millionen Franken pro Jahr erreichen könnten





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