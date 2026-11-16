Bundestrainer Klopp fordert Wechsel an der Fifa-Spitze. Arsene Wenger steigt aus, die Uefa plant eigene Kandidatur zur Wahl am 18. März 2027.

Bundestrainer Jürgen Klopp hat die aktuelle Führung der Fédération Internationale de Football Association ( Fifa) scharf angegriffen und einen radikalen Wandel an der Organisation gefordert. Der 59-Jährige äußerte während einer Pressekonferenz in Berlin vor dem Länderspiel gegen die Niederlande, dass es dringend Personen bedürfe, denen die Zukunft des Fussballs mehr am Herzen liegt als finanzielle Interessen. Er bezog sich damit direkt auf den amtierenden Fifa -Präsidenten Gianni Infantino, dessen politische Führung zunehmend unter Druck gerät.

Kritik an Infantino und Vergleiche zu Blatter

Klopp nutzte seine Worte für einen drastischen historischen Vergleich, indem er die aktuelle Situation mit der Ära seines Vorgängers Joseph Blatter gegenüberstellte. Blatter hatte den Präsidentenposten im Jahr 2015 nach massiven Korruptionsskandalen räumen müssen. Klopp betonte, dass niemand damit gerechnet hätte, dass die Verhältnisse unter Infantino schlimmer ausfallen könnten als unter Blatter, diese Entwicklung jedoch erfolgreich eingetreten sei. Die Meinung, dass ein Wechsel an der Spitze der Fifa sinnvoll ist, habe sich mittlerweile einhellig in der Fussballwelt verbreitet, urteilte der deutsche Trainer.

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Wenger steigt aus und Uefa sucht neuen Bewerber

Parallel zu den Äußerungen von Klopp haben sich die Entwicklungen um die anstehende Präsidentschaftswahl beschleunigt. Arsène Wenger, der seit 2019 als Chief of Global Football Development bei der Fifa tätig ist, hat seinen Verzicht auf eine Kandidatur offiziell bei der Uefa bekannt gegeben. Der 77-jährige Franzose hinterlegte sein Aus am Samstag, was bestätigt, dass er nicht gegen Amtsinhaber Gianni Infantino antreten wird. Wenger hatte lange über einen möglichen Gegenkandidaten spekuliert und genoss dabei Unterstützung von internationalen Politikern wie dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

Gründe für den Rückzug und Uefa-Strategie

Laut Berichten der Süddeutschen Zeitung spielten zwei Hauptgründe für Wengers Entscheidung eine entscheidende Rolle. Zum einen wollte er sich nicht auf einen politischen Kampf einlassen, bei dem ihm von Fifa-Seits ausgerechnet wurde, dass er weniger Stimmen erhalten würde als die Uefa allein Mitglieder hat. Zum anderen konnte die Uefa ihm keine Zusicherung geben, dass Infantino letztlich nicht mehr im Rennen ist. Wenger lehnte es ab, in einem Szenario zu kandidieren, in dem er Infantino nicht direkt besiegen müsste, um Präsident zu werden.

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Ausblick auf die Wahl am 18. März 2027

Die Europäische Fussball-Union (Uefa) hat indes angekündigt, einen eigenen Kandidaten ins Rennen zu schicken, um Infantino bei der Wahl am 18. März 2027 herauszufordern. Die Frist für die Kandidaturen endet am 18. November, und am Dienstag werden sich die 55 Mitgliedsverbände der Uefa zusammenschließen, um die finale Entscheidung zu treffen. Neben Japaner Kozo Tashima, der bereits seine Kandidatur angemeldet hat, wird auch ein bisher wenig beachteter Bewerber diskutiert, der die Präferenz der Uefa-Leitung darstellen könnte.

Inhaltliche Konflikte und politische Hintergründe

Die Kritik an Infantino reicht weit über sportliche Aspekte hinaus und berührt hochpolitische Fragen, die auch Wengers Zögern beeinflussten. Themen wie die Haltung gegenüber Russland oder der geplante Verkauf der WM-Rechte an externe Investoren standen dabei im Fokus. Zudem gab es Unstimmigkeiten bezüglich der Annullierung der Rotsperre von US-Stürmer Folarin Balogun, die auf einen Anruf von US-Präsident Donald Trump während der Weltmeisterschaft in Amerika zurückging. Infantino plant, sich beim Fifa-Kongress 2027 für eine vierte Amtszeit wiedergewählen zu lassen, wobei derzeit kein ernsthafter Gegenkandidat feststeht.