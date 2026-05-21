KLM's First Airbus A350 Delivery, Snowbirds' Farewell, Russian Combat Jet Variant, and More

This news text covers various topics, including the first delivery of the Airbus A350 by KLM, the end of the Snowbirds, a new variant of the Russian combat jet, and more.

Noch in diesem Jahr wird die niederländische Nationalairline ihren ersten Airbus A350 in Betrieb nehmen. In Toulouse sind erste Bilder des Jets in der KLM-Lackierung aufgetaucht.

Drei Jahre nach der Bestellung von 50 Airbus A350 durch Air France-KLM rückt die Auslieferung des ersten Exemplars an. Dies könnte bedeuten, dass KLM wie geplant 2026 die ersten Linienflüge mit Airbus A350 durchführen kann. Die Niederländer erhalten aus der Bestellung von 2023 insgesamt 22 Stück. Sie werden ältere wie die Boeing 777-200 ER teilweise ersetzen.

Der A350 gilt als deutlich effizienter: Er verbraucht rund 25 Prozent weniger Treibstoff und verursacht eine geringere Lärmbelastung. Bevor das Flugzeug eingesetzt werden kann, müssen noch die Triebwerke eingebaut werden. Danach folgt die Installation der Kabine. KLM schult bereits ihr Cockpit-Personal für das neue Modell.

Behörden überwachen 388 Passagiere nach möglichem Hantavirus-Kontakt auf KLM-Flug. Über 50 Jahre setzten die Snowbirds auf heimische Strahlflugzeuge von Canadair. Nach der aktuellen Saison ist damit Schluss. Künftig werden die Pilotinnen und Piloten der kanadischen Kunstflugstaffel mit Flugzeugen von Pilatus begeistert sein.

Die neue Variante des russischen Kampfjets soll nicht nur Pilotinnen und Piloten ausbilden, sondern künftig auch Kampfdrohnen koordinieren. Moskau positioniert die Sukhoi Su-57D damit noch stärker als Antwort auf amerikanische Tarnkappenflugzeuge wie die Lockheed Martin F-35. Der tödliche Absturz einer McDonnell Douglas MD-11 von UPS im Jahr 2025 wurde durch ein beschädigtes Teil in der Triebwerksaufhängung ausgelöst. Boeing beschäftigte sich schon länger mit solchen Schäden, als bisher bekannt war. Es gab weitere Fälle





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