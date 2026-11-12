Klinikgruppe Valens startet neues Karriereportal für 2300 Mitarbeitende

Die Klinikgruppe Valens präsentiert mit karriere.valens.ch ein neues Portal. Es stellt die 2300 Mitarbeitenden und ihre vielfältigen Berufsfelder in der Rehabilitation vor.

Die Klinikgruppe Valens hat ihr neues Karriereportal unter karriere.valens.ch lanciert, um die große Bandbreite ihrer beruflichen Möglichkeiten transparent zu machen. Das Online-Portal richtet sich an potenzielle Bewerber und gibt Interessierten einen authentischen Einblick in den Arbeitsalltag der Gruppe, zu der rund 2300 Mitarbeitende zählen. Im Mittelpunkt der neuen Plattform stehen dabei nicht primär Stelleninserate, sondern die Personen selbst, die tagtäglich in der Rehabilitation arbeiten und Patienten auf dem Weg zurück in den Alltag begleiten. Diese strategische Ausrichtung soll verdeutlichen, wie unterschiedlich die Anforderungen in den verschiedenen Abteilungen sein können und wie wichtig die menschliche Komponente in diesem sensiblen Bereich ist.

Vielfalt der Berufsfelder in der Rehabilitation

In der Rehabilitation gewinnt jeder Tag an Bedeutung, da Menschen dort Fähigkeiten zurückerlangen, die ihnen durch Unfälle, Operationen oder schwere Erkrankungen zeitweise verloren gegangen sind. Oft sind es kleine, aber bedeutsame Erfolge, die einen großen Unterschied machen: der erste Schritt ohne Hilfe, die Aussicht auf eine selbstständige Bewältigung des Alltags oder die erfolgreiche Rückkehr an den Arbeitsplatz. Diese Momente des Fortschritts sind das direkte Ergebnis einer engen Zusammenarbeit unterschiedlichster Berufsgruppen. Gemeinsam arbeiten sie daran, Patienten bei der Erreichung ihrer persönlichen Ziele zu unterstützen und sie in ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu führen. Diese vielschichtige Interaktion macht die Rehabilitation zu einem besonders anspruchsvollen und zugleich erfüllenden Arbeitsfeld, das Fachwissen, Teamarbeit und Menschlichkeit verbindet.

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Als einer der führenden Reha-Anbieter der Schweiz bietet die Klinikgruppe Valens mit ihren Kliniken und ambulanten Angeboten ein breites Spektrum an beruflichen Perspektiven. Die Anforderungen sind entsprechend vielseitig: Von der Pflege über verschiedene Therapieformen und die medizinische Versorgung bis hin zur Hotellerie, Küche, Administration, Technik und Informatik werden Menschen mit unterschiedlichsten beruflichen Hintergründen gesucht. Das neue Karriereportal spiegelt diese Diversität wider, indem es die verschiedenen Berufsprofile detailliert vorstellt. Interessierte können so verstehen, welche Qualifikationen für die jeweilige Position notwendig sind und wie die Arbeitsbedingungen in den verschiedenen Abteilungen gestaltet sind.

HR-Leiterin Dr. Manuela Schudel über ehrliche Einblicke

Dr. Manuela Schudel, die Leiterin des Human Resources (HR) bei der Klinikgruppe Valens, betont den Wunsch nach Transparenz und Authentizität bei der Vorstellung der Arbeitgebermarke. Mit der neuen Karriere-Website soll ein ehrliches Bild davon vermittelt werden, wie es wirklich ist, bei der Klinikgruppe zu arbeiten. Dazu gehören Einblicke in mögliche Laufbahnen und Entwicklungspfade, aber auch die Offenlegung von Bereichen, in denen die Organisation noch Verbesserungsbedarf sieht. Diese ehrliche Kommunikation soll potenziellen Mitarbeitenden helfen, eine fundierte Entscheidung zu treffen und sich auf die Realität des Arbeitsalltags vorzubereiten. Sie zeigt, dass die Klinikgruppe Valens nicht nur nach Leistung, sondern auch nach der persönlichen Passung und der Bereitschaft zur Weiterentwicklung sucht.

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Neben der Darstellung der Jobs steht auf der Plattform die Beschreibung der Unternehmenskultur im Vordergrund. Die Klinikgruppe Valens positioniert sich als attraktiver Arbeitgeber, der moderne Arbeitsbedingungen und flexible Arbeitsmodelle bietet. Ein wichtiger Bestandteil dieses Angebots sind attraktive Weiterbildungsprogramme, die den Mitarbeitenden ermöglichen, ihre Kenntnisse aktuell zu halten und sich fachlich weiterzuentwickeln. Zudem wird die Chance auf interne Karriereweiterentwicklung hervorgehoben, da Personalentwicklung als ein kontinuierlicher Prozess verstanden wird, der nicht durch einmalige Projekte abgehakt ist. Dieser Ansatz soll langfristige Bindungen und eine stabile Belegschaft fördern.

Führungskräfteentwicklung und zehn Prinzipien

Ein zentrales Element der Personalstrategie der Klinikgruppe Valens ist die gezielte Investition in die Führungsebene. Viele Mitarbeitende nutzen die bestehenden Möglichkeiten, sich innerhalb der Gruppe weiterzuentwickeln, neue Aufgabenbereiche zu übernehmen oder sogar ihre berufliche Richtung zu wechseln. Ein konkretes Beispiel dafür ist das Programm "Entwicklungsreise Führung", mit dem die Klinikgruppe Valens gezielt in die Qualifizierung ihrer Führungskräfte investiert. Bestehende und zukünftige Leader erhalten dort eine individuelle Stärkung ihrer Rolle und bereiten sich systematisch auf künftige Herausforderungen vor. Die Bausteine dieses Programms reichen von digitalen Lernmodulen über Leadership-Arenen und Impulstage bis hin zu standortübergreifenden Peer-Groups, die den Austausch und das voneinander Lernen fördern.

Die Grundlage dieser Initiativen bilden die zehn klar definierten Führungsprinzipien der Klinikgruppe Valens. Diese Prinzipien schaffen Orientierung und sollen eine Führungskultur prägen, die von Vertrauen, Verantwortung und enger Zusammenarbeit geprägt ist. CEO Dr. med. Till Hornung erklärt, dass das Ziel über die reine Vermittlung von Methoden und Wissen hinausgeht. Es soll den Führungskräften Raum gegeben werden, sich intensiv mit ihrer Rolle auseinanderzusetzen und Führung im Alltag bewusst zu gestalten. Durch diesen schrittweisen Aufbau wächst eine gemeinsame Führungskultur, die letztlich bei den Mitarbeitenden und insbesondere bei den Patientinnen und Patienten spürbare positive Effekte hervorbringt.

Steigender Bedarf und Zukunftsaussichten

Die Investition in die eigenen Menschen ist das Kernstück, das die Klinikgruppe Valens auszeichnet. Hochwertige Rehabilitation für Patientinnen und Patienten ist nur dann möglich, wenn engagierte Mitarbeitende ihr gesamtes Wissen, ihre Erfahrung und ihre Persönlichkeit in den Prozess einbringen. Daher schafft die Gruppe bewusst Rahmenbedingungen, die sowohl den persönlichen als auch den beruflichen Fortschritt fördern und Eigenverantwortung unterstützen. Der Blick in die Zukunft zeigt, dass der Bedarf an rehabilitativen Leistungen weiter steigen wird. Gleichzeitig entwickeln sich Therapien, Behandlungsmethoden und technische Anwendungen ständig weiter, was neue Anforderungen und neue Chancen für die Belegschaft bedeutet. Für Menschen, die ihre berufliche Zukunft in einem solchen dynamischen und zukunftssicheren Umfeld gestalten möchten, bietet die Klinikgruppe Valens somit attraktive Perspektiven.