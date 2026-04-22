Klimawandel und reproduktive Gesundheit: Eine Fachtagung zu den Auswirkungen und Lösungsansätzen

Eine Fachtagung untersucht die Auswirkungen der Klimakrise auf den Zugang zu reproduktiver Gesundheitsversorgung, die damit verbundenen Risiken und mögliche Lösungsansätze. Experten aus Politik, Forschung und Zivilgesellschaft diskutieren klimaresiliente Gesundheitssysteme und die Perspektive junger Aktivist:innen.

Die Auswirkungen des Klimawandel s auf die globale Gesundheit sind unbestreitbar und stellen eine wachsende Bedrohung für die sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte ( SRHR ) dar, insbesondere für Frauen und Mädchen in vulnerablen Regionen.

Unsere Fachtagung widmet sich der dringenden Notwendigkeit, diese komplexen Zusammenhänge zu verstehen und wirksame Lösungsansätze zu entwickeln. Der Klimawandel ist längst nicht mehr nur ein ökologisches Problem, sondern eine fundamentale Herausforderung für die öffentliche Gesundheit, die tiefgreifende soziale, wirtschaftliche und politische Implikationen hat. Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Dürren und extreme Wetterereignisse verschärfen bestehende Ungleichheiten und erschweren den Zugang zu grundlegenden Gesundheitsdiensten, einschließlich der reproduktiven Gesundheitsversorgung.

Dies führt zu einer erhöhten Anfälligkeit für sexuell übertragbare Infektionen, ungewollte Schwangerschaften, Komplikationen bei Schwangerschaft und Geburt sowie eingeschränkten Möglichkeiten zur Familienplanung. Die Vertreibung von Menschen aufgrund klimabedingter Katastrophen verstärkt diese Probleme zusätzlich, da sie oft zu einem Verlust von Ressourcen, sozialer Unterstützung und Zugang zu Gesundheitsinfrastruktur führt. Die Fachtagung dient als eine wichtige Plattform für den Austausch von Wissen, Erfahrungen und bewährten Praktiken zwischen Fachleuten aus verschiedenen Disziplinen und Sektoren.

Wir bringen Entscheidungsträger aus Politik und Verwaltung, Forscherinnen und Forscher, Vertreterinnen und Vertreter internationaler Organisationen sowie engagierte Akteure der Zivilgesellschaft zusammen, um gemeinsam die drängendsten Herausforderungen und vielversprechendsten Lösungsansätze zu diskutieren. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung von klimaresilienten Gesundheitssystemen, die in der Lage sind, den wachsenden Belastungen durch den Klimawandel standzuhalten und die sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte aller Menschen zu schützen.

Wir werden politische und programmatische Strategien untersuchen, die darauf abzielen, die Anpassungsfähigkeit von Gesundheitssystemen zu stärken, die Widerstandsfähigkeit von Gemeinschaften zu fördern und die Gleichstellung der Geschlechter zu verbessern. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Einbeziehung der Perspektiven und Bedürfnisse von marginalisierten Gruppen, insbesondere von Frauen und Mädchen in Entwicklungsländern, die unverhältnismäßig stark von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind.

Die Tagung bietet die Möglichkeit, Netzwerke zu knüpfen, Kooperationen zu fördern und gemeinsam innovative Lösungen zu entwickeln, die einen nachhaltigen Beitrag zur Verbesserung der SRHR in einer sich verändernden Welt leisten. Wir freuen uns, eine Reihe von renommierten Expertinnen und Experten als Impulsgeberinnen und Impulsgeber für die Tagung gewinnen zu können. Pernille Fenger von UNFPA wird die Tagung mit einer umfassenden globalen Einordnung eröffnen und die zentrale Bedeutung des Klimawandels für die SRHR hervorheben.

Vanessa Brizuela von der WHO wird einen aktuellen Überblick über den Forschungsstand und bestehende Wissenslücken an der Schnittstelle von Klimawandel und SRHR geben. Fatou Jeng von Plant-for-the-Planet und als UNFPA Youth Representative wird die Perspektive junger Aktivistinnen und Aktivisten aus Gambia einbringen und über lokale Herausforderungen im Kontext von Klima, Geschlecht und SRHR berichten. Diese vielfältigen Perspektiven werden dazu beitragen, ein umfassendes Verständnis der komplexen Zusammenhänge zu entwickeln und innovative Lösungsansätze zu identifizieren.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, vor dem Symposium ausgewählte Referate (Texte und Präsentationen) zu erhalten, um sich optimal auf die Diskussionen vorzubereiten. Die Teilnahme an der Fachtagung ist per E-Mail anzumelden. Für Rückfragen oder spezielle Wünsche stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Wir laden Sie herzlich ein, an dieser wichtigen Veranstaltung teilzunehmen und gemeinsam mit uns einen Beitrag zur Verbesserung der SRHR in Zeiten des Klimawandels zu leisten. Die Zukunft der reproduktiven Gesundheit hängt von unserem gemeinsamen Engagement ab





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