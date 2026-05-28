Klimawandel 2024: Rekordjahr mit 1,55 Grad über dem vorindustriellen Niveau

Der Klimawandel 2024 war das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Laut der Weltwetterorganisation (WMO) liegt die Wahrscheinlichkeit, dass eines der Jahre 2026 bis 2030 eine noch höhere globale Durchschnittstemperatur erreicht, bei 86 Prozent.

Der Klimawandel 2024 war das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Laut der Weltwetterorganisation (WMO) liegt die Wahrscheinlichkeit, dass eines der Jahre 2026 bis 2030 eine noch höhere globale Durchschnittstemperatur erreicht, bei 86 Prozent.

Der Rekordwert 2024 lag bei rund 1,55 Grad über dem vorindustriellen Niveau (1850-1900), teilte die WMO in Genf mit. Schon 2027 könnte es so weit sein, zitiert die WMO den Hauptautoren, Leon Hermanson vom britischen Wetterdienst UK Met Office: 'Für Ende 26 wird ein El Niño vorhergesagt, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das folgende Jahr 2027 das nächste Rekordjahr wird.

' El Niño ist ein alle paar Jahre natürlich vorkommendes Klimaphänomen. Dabei erwärmt sich das Meer im Pazifik vor Südamerika. Folgen sind überdurchschnittliche Niederschläge etwa in Mittel- und Südamerika und Teilen Zentralafrikas, Dürren unter anderem in Australien, Südostasien und dem südlichen Afrika. In Europa sind die direkten Auswirkungen begrenzt.

Nach dem Bericht dürfte die bodennahe Lufttemperatur im globalen Durchschnitt in diesem und den drei kommenden Jahren zwischen 1,3 und 1,9 Grad über dem vorindustriellen Niveau liegen. Mit 91-prozentiger Wahrscheinlichkeit werde mindestens eines davon wie bereits 2024 über dem im Weltklimavertrag von Paris als Höchstgrenze angestrebten Wert von 1,5 Grad liegen. Die Experten halten auch für möglich, dass die gesamte Fünfjahresperiode von 2026 bis 2030 über dem 1,5-Grad-Ziel liegt, mit einer Wahrscheinlichkeit von 75 Prozent.

Der 2015 in Paris verabschiedete Weltklimavertrag soll den menschengemachten Temperaturanstieg durch eine Minderung beim Treibhausgasausstoss begrenzen, um die schlimmsten Folgen des Klimawandels abzuwenden. Der neue WMO-Bericht fasst Prognosen von 13 verschiedenen Instituten zusammen, darunter vom Deutschen Wetterdienst





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