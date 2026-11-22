Der neue Klimatext der COP29 erwähnt Öl, Kohle und Gas nicht explizit. Staaten erkennen an, das 1.5-Grad-Ziel zu verletzen, fordern aber Elektrifizierung bis 2035.

Der aktuelle Entwurf des Abschlussdokuments der Klimakonferenz COP29 in Baku enthält keine explizite Nennung der fossilen Energieträger Öl, Kohle und Gas. Dies steht im Widerspruch zu den Forderungen zahlreicher Klimaschutz verbände, die eine klare Abkehr von diesen Quellen verlangten. Stattdessen verweist der Text allgemein auf einen Beschluss, der bereits im Jahr 2023 in Dubai gefasst wurde. Dort einigte man sich darauf, die Welt schrittweise von fossilen Energieträgern zu verabschieden, welche als Haupttreiber der eskalierenden Klimakrise gelten.

Unvermeidliches Überschreiten der Marke

Der am frühen Sonntagmorgen veröffentlichte Text bestätigt offiziell, dass die Staaten das in Paris im Jahr 2015 vereinbarte Ziel verfehlen werden. Dieses Ziel sah vor, die globale Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Der Entwurf räumt ein, diese kritische Marke zu reißen, betont jedoch den Willen, das Ausmaß und die Dauer der Überschreitung so gering wie möglich zu halten. Klimawissenschaftler warnen, dass eine Begrenzung unter dieser Marke notwendig ist, um die katastrophalsten Folgen der Klimakrise abzuwenden.

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Bereits jetzt beobachten Forscher heftigere und häufigere Hitzewellen, Dürren, Stürme und Waldbrände infolge der globalen Erhitzung. Ein aktueller Bericht der Vereinten Nationen stuft das Überschreiten der 1,5-Grad-Marke inzwischen als unvermeidbar ein. Selbst unter den günstigsten Szenarien dürfte die Erderwärmung bis zur Mitte dieses Jahrhunderts Werte zwischen 1,7 und 1,8 Grad erreichen. Um dies zu begrenzen, wären beispiellose Senkungen bei den Emissionen von Treibhausgasen erforderlich, die sich derzeit jedoch nicht abzeichnen.

Plenum und Abstimmungsfrist

Die Veröffentlichung des zehnseitigen Papiers erfolgte rund 32 Stunden nach dem ursprünglich für Freitag geplanten Ende der Konferenz. Murat Kurum, der Präsident der Konferenz, gab den Delegationen der knapp 200 teilnehmenden Staaten Zeit zur Prüfung des Textes. Das Plenum wird laut Angaben um 9:00 Uhr Ortszeit zur Abstimmung zusammentreten. Eine Verlängerung von Klimakonferenzen ist zwar üblich, doch das Ausmaß der Unklarheit und die verhärteten Fronten selbst am Ende des ersten Extra-Tages gelten als ungewöhnlich.

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Bereits am Samstag reisten tagsüber zahlreiche Minister ab, teils sogar komplette Delegationen ihrer Länder. Für die Verabschiedung von Beschlüssen bei Klimakonferenzen gilt ein Quorum. Demnach müssen mindestens zwei Drittel der knapp 200 vertretenen Staaten anwesend sein, damit Abstimmungen rechtsgültig durchgeführt werden können. Die Abwesenheit wichtiger Akteure erhöht das Risiko von Blockaden oder Verzögerungen im finalen Verhandlungsprozess.

Neues Ziel für Elektrifizierung

Der Textentwurf greift erneut das vom Gastgeberland vorgeschlagene Ziel einer beschleunigten Elektrifizierung auf. Bis zum Jahr 2035 soll der Anteil von Strom am globalen Endenergieverbrauch von aktuell 23 Prozent auf 35 Prozent ansteigen. Damit ist die Energie gemeint, die Haushalte, die Industrie, Verkehrsteilnehmer, Dienstleister, Datenzentren und Landwirte tatsächlich nutzen. Die strategische Idee dahinter ist es, weltweit mehr Autos, Heizungen und Industrieanlagen mit Strom zu betreiben, anstatt weiterhin Sprit oder Gas zu verbrennen.

Diese Umstellung verspricht große Effizienzgewinne und würde dem Klimaschutz insgesamt zugutekommen. Der Effekt ist besonders positiv, wenn der benötigte Strom aus erneuerbaren Quellen wie Sonne, Wasser oder Wind erzeugt wird. Im vorliegenden Textentwurf ist jedoch lediglich von Bemühungen die Rede, unter anderem die Nutzung sauberer Energie zu steigern. Experten weisen darauf hin, dass dieser unpräzise Sprachgebrauch auch die Atomkraft als akzeptable Quelle einschließen könnte.