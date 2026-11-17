Forschungen an der WSL zeigen, dass bei Buchen die Bodenfeuchte das Überleben bestimmt, während Föhren auf trockene Luft reagieren. Neue Analyse zu Klimafolgen.

Wissenschaftler der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) haben neue, entscheidende Erkenntnisse über das Verhalten von Bäumen unter extremer Trockenheit veröffentlicht. Die Untersuchungen belegen, dass die Verfügbarkeit von Wasser im Boden für viele Baumarten der entscheidende Faktor für ihr Überleben ist, während die Luftfeuchtigkeit sekundäre Rollen spielt. Diese Ergebnisse wurden durch eine Kombination aus langjährigen Messungen an acht verschiedenen Standorten in der gesamten Schweiz und gezielten Freilandexperimenten im Walliser Pfynwald gewonnen.

Untersuchungsmethodik im Pfynwald

Das Forschungsteam konzentrierte sich im Walliser Pfynwald auf einen Bestand an Waldföhren, der rund 130 Jahre alt ist. Um die Reaktionen der Bäume auf künstlich erzeugte Stresssituationen zu beobachten, nutzten die Wissenschaftler präzise technische Eingriffe. Auf speziell ausgewählten Versuchsflächen sorgten Düsen dafür, dass die Feuchte der Luft direkt in den Baumkronen reguliert werden konnte. Parallel dazu wurden mit Abdeckungen Regenmengen kontrolliert, um den Zugriff der Wurzeln auf Frischwasser zu steuern. Diese Methode erlaubte es, die isolierten Effekte von trockener Luft im Vergleich zu trockener Erde zu messen.

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Verhaltensmuster der Waldföhre

Bei den untersuchten Waldföhren zeigte sich ein komplexes Zusammenspiel zwischen dem Zustand der Luft und dem Wasserverbrauch der Bäume. Sobald sowohl die Erde als auch die Luft trocken waren, schlossen die Föhren ihre Poren frühzeitig, um Wasser zu sparen. Interessanterweise veranlasste eine befeuchtete Luft die Bäume jedoch dazu, ihre Poren länger offen zu halten. Dieser Mechanismus führte dazu, dass der ohnehin schon knappe Wasservorrat im Erdreich noch schneller versiegte. Zusätzlich stellten die Forscher fest, dass die Föhren in Phasen extremer Trockenheit bis zu 55 Prozent ihres täglichen Verdunstungswassers direkt aus dem eigenen Stamm bezogen, was sie anfälliger für Langzeitschäden machte.

Kritische Schwellenwerte bei der Buche

Die Messreihe an Buchen, die zwischen 2014 und 2023 geführt wurde, ergab ein völlig anderes Bild als das der Nadelbäume. Hier bestimmte ausschließlich die Trockenheit des Wurzelraums das Absterben der Bäume. Sobald die Verfügbarkeit von Wasser im Boden einen bestimmten kritischen Wert unterschritt, kam die Wasseraufnahme der Wurzeln praktisch zum Erliegen. Ein direkter statistischer Einfluss von heisser oder besonders trockener Luft auf die Absterberate liess sich bei den Buchen nicht nachweisen. Dies unterstreicht, dass Laubbäume bei Dürre anders reagieren als Nadelbäume.

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Zahlen und Daten zum Baumschwund

Die konkreten Auswirkungen dieser physiologischen Grenzen wurden am Standort Saillon im Kanton Wallis deutlich dokumentiert. Im Untersuchungszeitraum starben dort 48 Prozent der insgesamt 312 erfassten Buchen. Die hohen Verlustzahlen korrelierten direkt mit Phasen, in denen der Boden austrocknete, unabhängig von der Temperatur der umgebenden Luft. Allerdings trieben wärmere Temperaturen im Frühling den frühen Wasserverbrauch der Laubbäume an. Dieser frühe Beginn der Vegetationsperiode verbraucht Ressourcen, bevor im Boden ausreichend Wasser verfügbar sein kann, was den Stress in den trockenen Sommermonaten verstärkt.

Zukunftsszenarien und Artenverschiebung

Langfristig führt dieser fortwährende Klimastress zu einer deutlichen Verschiebung der Baumarten in den Schweizer Wäldern. Experten prognostizieren, dass trockenheitstolerantere Arten wie Eichen oder Linden die absterbenden Buchenbestände ersetzen werden. Diese Entwicklung verändert die Struktur der Wälder nachhaltig und hat Auswirkungen auf die Biodiversität und den Holzmarkt. Arthur Gessler, Leiter der WSL-Forschungseinheit Wald- und Bodenökologie, fasste die Zusammenhänge präzise zusammen, indem er betonte, dass Luft und Boden bei Trockenheit zwei Seiten derselben Medaille darstellen.

Implikationen für die Forstwirtschaft

Die aktuellen Erkenntnisse der WSL haben direkte Konsequenzen für das künftige Waldbewirtschaftungskonzept in der Schweiz. Bei einer intensiven Trockenperiode ist letztlich die Bodenwasserverfügbarkeit der entscheidende Faktor über Leben und Tod der Bäume. Forstwirte müssen daher verstärkt auf die Sicherung der Bodenfeuchtigkeit und die Pflanzung angepasster Arten setzen. Die Studie zeigt klar, dass reine Lufttemperaturmessungen nicht ausreichen, um das Risiko von Waldsterben vorherzusagen. Der Boden muss als zentrale Speichergröße in allen Modellen berücksichtigt werden, um die Resilienz der Wälder gegen den Klimawandel zu stärken.