Die Weltklimakonferenz endet ohne Abschlusserklärung. Der Antalya-Pakt wird von EU und vielen Staaten abgelehnt, da fossile Brennstoffe nicht aus dem Weg geräumt werden.

Die längste Weltklimakonferenz aller Zeiten in der Türkei endete nach gut zwei Wochen zäher Verhandlungen ohne Einigung auf eine formelle Abschlusserklärung. Mehrere Staaten, darunter die Europäische Union, lehnten den vom türkisch-australischen Konferenz leadership vorgelegten " Antalya-Pakt" im Plenum kategorisch ab. Das Hauptkriterium für die Ablehnung war, dass der Text fossile Brennstoffe nicht ausreichend adressierte, obwohl Kohle, Öl und Gas als Haupttreiber der Klimakrise gelten.

Ablehnung des Antalya-Pakts durch die EU

Die Europäische Union akzeptierte die vorgelegte Abschlusserklärung nicht, da sie keine klare Verpflichtung zum Ausstieg aus fossilen Energien enthielt. Der deutsche Umweltminister Carsten Schneider bewertete den Textentwurf vor der Schlusssitzung bereits als "nicht zustimmungsfähig". Er betonte, dass das zehnseitige Papier auf die akute Bedrohung durch die Klimakrise keine ausreichende Antwort gebe und im Gegenteil sogar einen Schritt zurück bedeute. Schneider wies darauf hin, dass die überwältigende Mehrheit der Staaten sich zwar engagiere, einige Nationen jedoch weiterhin ihr grosses Geld mit Öl und Gas verdienen und nicht bereit seien, die Förderung zu reduzieren.

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Rolle der Ölstaaten und Konsens-Regelung

Die Konferenz der knapp 200 Staaten war stark geprägt von Versuchen mächtiger Ölstaaten wie Saudi-Arabien und Russland, vergangene Beschlüsse zurückzudrehen. In nächtlichen Verhandlungen versuchte die Gruppe der Ölimport- und Exportländer, ihre Interessen durchzusetzen. Diese Gruppierung stellte mit mehr als 130 Ländern die deutliche Mehrheit im Plenum dar. Da auf Klimagipfeln alle Beschlüsse im Konsens gefällt werden müssen, verschaffte dies einzelnen Staaten eine effektive Blockademacht, die eine Einigung behinderte. O'Brien erklärte, dass der "Antalya-Pakt" an der Notwendigkeit scheitere, angemessene Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen.

Globale Reaktionen und kritische Stimmen

Auch die Chefdiplomatin der wegen des steigenden Meeresspiegels vom Untergang bedrohten Marshall-Inseln lehnte die Abschlusserklärung ab. Sie bezeichnete den Text als die "schlimmstmögliche Antwort" auf die Klimakrise und warnte, dass er die Sicherheit und Zukunft ihrer Heimat gefährde. Der türkische Konferenzpräsident, der kurz zuvor noch von einer "historischen Gelegenheit" und einer greifbaren Einigung gesprochen hatte, musste einräumen, dass der Text nicht verabschiedet werden kann. Er betonte jedoch, dass es ein Zeichen dafür sei, dass die Mehrheit der Länder sich nicht von den Blockierern eines fossilen Ausstiegs in die Knie hat zwingen lassen.

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Neue Formen der Klimadiplomatie und Erfolge

Das Fehlen einer Abschlusserklärung bedeutet nicht, dass von der COP31, wie der Gipfel im UN-Jargon heisst, nichts entschieden wurde. Eine neue Form der Klimadiplomatie rückte in Antalya in den Fokus, bei der Allianzen von Staaten zusammenfanden oder an Stärke gewannen, die bei spezifischen Themen schnell vorankommen wollen. Umweltminister Schneider hatte die Konferenz deshalb schon einige Tage vor ihrem Ende auch als Erfolg gewertet. Inzwischen haben etwa 30 Staaten eigene Pläne zum Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas vorgelegt oder angekündigt, was einen deutlichen Schritt in die richtige Richtung darstellt.

Künftige Schritte und globale Herausforderungen

Dutzende Staaten stellten sich zudem hinter eine Initiative der türkischen Präsidentschaft, den Anteil von Strom am Endenergieverbrauch global von jetzt 23 auf 35 Prozent zu steigern. Im Juli treffen sich im pazifischen Inselstaat Tuvalu erneut Dutzende Staaten, um sich praktisch über den Ausstieg aus fossilen Energien auszutauschen. Während in Antalya viele Delegierte bis zuletzt im Sinne des Klimas kämpften, wurden andernorts Verabredungen getroffen, die den Klimaschutz schwächen. So verkündete der türkische Präsident zu Beginn des Treffens im eigenen Land die Produktion und Lieferung von Erdölprodukten zu steigern, während in Brüssel wegen der hohen Energiepreise Importeure von Öl, Gas und Kohle neue Regelungen aushandelten.