Die UNO-Klimakonferenz COP31 in Antalya verabschiedet einen Kontexttext ohne Ausstieg aus fossilen Brennstoffen. Der Text priorisiert CCUS-Technologien und Elektrifizierung statt Verbots.

Die 31. UNO-Klimakonferenz ( COP31) in Antalya ist an einem zentralen Punkt gescheitert: Der finalisierte Beschlusstext enthält weiterhin kein verbindliches Bekenntnis zum Ausstieg aus fossilen Energien. Trotz massiver diplomatischer Bemühungen und dringender Forderungen von Seiten der Europäischen Union sowie weiterer Nationen blieb der wichtige Meilenstein zur Abkehr von Kohle, Öl und Gas aus. Die türkische Regierung, die den Vorsitz bei COP31 innehat, und Australien, das als Verhandlungsführer fungiert, präsentierten am Sonntagmorgen die überarbeitete Version.

Inhaltliche Details und technologische Prioritäten

Der am frühen Sonntagmorgen veröffentlichte Dokumententext zeichnet sich durch eine explizite Fokussierung auf bestimmte Technologien aus, die als alternative Lösungsansätze dienen sollen. Ein direkter Verweis auf die Nutzung von Kohle, Öl und Gas als Haupttreiber der Erderwärmung ist im neuen Entwurf vollständig enthalten. Kritiker und Beobachter werten diesen Ausschluss als signifikanten Rückschritt gegenüber früheren klimapolitischen Abkommen.

Also read EU und Afrika kritisieren UN-Klimakonferenz in Antalya

Stattdessen enthält der Text eine deutliche Aufforderung, die Nutzung sogenannter CCUS-Technologien stark zu beschleunigen. Diese Technologie umfasst die Abscheidung, Nutzung und Lagerung von CO2. Die Integrations dieser Methoden in den Beschluss stellt einen strategischen Ansatz dar, der darauf abzielt, Emissionen industriell zu managen, anstatt die zugrundeliegende Energiequelle grundlegend zu verändern.

Kontroverse um CCUS und fossile Interessen

Die Aufnahme von CCUS-Technologien in den Haupttext stieß auf erhebliche Kritik vonseiten internationaler Umweltschützer und progressiver Klimapozitionen. Gegner bezeichneten den Verweis auf diese Technologien bereits in der vorangegangenen Beschlussfassung als so genannte Hintertür. Sie argumentieren, dass diese Mechanismen dazu dienen, die Nutzung fossiler Energien künstlich zu verlängern und den notwendigen Strukturwandel aufzuhalten.

Advertisement

Gleichzeitig bleibt das Ziel im übergeordneten Beschlusstext, der als Mantelentscheidung bezeichnet wird, erhalten. Dieses Ziel sieht vor, den globalen Endenergieverbrauch stärker zu elektrifizieren. Die Regierungen der Türkei und Australiens haben diese Vorgabe intensiv beworben. Sie positionieren die Elektrifizierung als direkten Beitrag zur Reduzierung der Abhängigkeit von Kohle, Öl und Gas.

Verhandlungsprozess und diplomatischer Hintergrund

Die Einigung auf diesen Text war das Ergebnis intensiver, nachts stattfindender Verhandlungsrunden. Ursprünglich hatte die 31. UNO-Klimakonferenz (COP31) geplant, ihre Arbeiten am Freitagabend zu beenden. Aufgrund von Uneinigkeit zwischen den fast 200 verhandelnden Staaten mussten die Verhandlungen jedoch mehrfach verlängert werden. Die Komplexität der Interessenkonflikte verzögerte die Veröffentlichung des finalen Entwurfs erheblich.

Die Europäische Union hatte am Samstag öffentlich signalisiert, dass sie ein Scheitern der Konferenz nicht ausschließen würde. Dieses Warnsignal galt insbesondere dann, wenn keine ehrgeizigeren Klimaschutz-Beschlüsse vorgelegt würden. Die EU bestand auf einer klaren Sprache bezüglich des Endes der Ära fossiler Brennstoffe, um rechtliche und politische Verbindlichkeiten zu schaffen.

Weitere Schritte und Prognose für die Delegationen

Nach langen Konsultationen zwischen den Delegationen wird nun mit einer schnellen Entscheidung gerechnet. Es ist zu erwarten, dass die Delegationen der teilnehmenden Länder am Sonntagmorgen zu einem offiziellen Plenum zusammengerufen werden. Das Hauptziel dieses Treffens besteht darin, den nun vorliegenden, überarbeiteten Beschlusstext formell abzusegnen.

Advertisement

Die Tatsache, dass der Text trotz des Drängens der EU kein Bekenntnis zur Abkehr von fossilen Energien enthält, wird in der internationalen Klimapolitik wahrscheinlich für weitere Diskussionen sorgen. Die Balance zwischen technologischen Lösungen wie CCUS und dem direkten Verzicht auf fossile Brennstoffe bleibt eine der größten Herausforderungen für künftige UNO-Klimakonferenzen. Die Welt beobachtet nun, wie die einzelnen Nationen mit diesem Kompromisstext umgehen werden.