Das neue Entwurf für die Abschlussdeklaration in Antalya bestätigt das Scheitern des 1,5-Grad-Ziels. Kohle, Öl und Gas werden nicht explizit genannt, was auf heftigen Protest stößt.

Die auf die Stadt Antalya angesetzte Klimakonferenz hat nach mehr als 30 Stunden über den geplanten Zeitplan hinaus einen neuen Entwurf für eine entscheidende Abschlusserklärung vorgelegt. Der tenor dieses zehnteiligen Dokuments, das am frühen Morgen der Verhandlungen veröffentlicht wurde, erkennt eine schmerzhafte Realität an: Die Begrenzung der globalen Erderhitzung auf die kritische Marke von 1, 5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Niveau kann nicht mehr erreicht werden. Dieses Eingeständnis markiert einen Wendepunkt in der internationalen Klimapolitik, da das zentrale Ziel des Pariser Abkommens von 2015 nun als verfehlt gilt.

Verfehltes Klimaziel 1,5 Grad anerkannt

Der vorliegende Textentwurf bestätigt ausdrücklich, dass die Staatengemeinschaft ihr in Paris vereinbartes Unterfangen reissen wird. Dennoch wird im Papier formuliert, dass man bestrebt ist, die Überschreitung der 1,5-Grad-Marke sowohl in ihrem Ausmass als auch in ihrer Dauer so gering wie möglich zu halten. Die Einhaltung dieses Limits gilt in der Klimawissenschaft als entscheidend, um die katastrophalsten Folgen der Klimakrise abzuwenden, zu denen bereits heute heftigere und häufigere Hitzewellen, Dürren, Stürme und Waldbrände zählen. Ein UNO-Bericht stuft das Überreiten der Grenze inzwischen als unvermeidbar ein, wobei im günstigsten Szenario bis zur Mitte des Jahrhunderts eine Temperaturerhöhung von 1,7 bis 1,8 Grad gehalten werden könnte.

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Dieses Ergebnis setzt jedoch beispiellose Senkungen der Treibhausgasemissionen voraus, die sich gegenwärtig nicht abzeichnen. Um das verbleibende Budget zu nutzen, wären Reduktionen um 18 Prozent bis zum Jahr 2030 und um 45 Prozent bis zum Jahr 2035 erforderlich. Ohne diese massiven Einsparungen bleiben die genannten Temperaturprognosen unrealistisch, was die Dringlichkeit der Verhandlungen in Antalya unterstreicht. Die diplomatischen Gräben zwischen den knapp 200 vertretenen Staaten waren trotz zweiwöchiger Verhandlungen bis zum Schluss in vielen strittigen Fragen vorhanden und haben sich nur langsam geschlossen.

Debatte um fossile Energieträger

Eine der umstrittensten Komponenten des neuen Entwurfs ist die bewusste Auslassung der expliziten Nennung von Öl, Kohle und Gas. Diese Fossilien sind als Haupttreiber der eskalierenden Klimakrise identifiziert, doch der Text verzichtet auf eine direkte Ansprache, anders als von der deutschen Delegation und zahlreichen Klimaschutzverbänden vehement gefordert. Stattdessen enthält das Dokument einen allgemeinen Querverweis auf einen Beschluss, der bereits im Jahr 2023 in Dubai gefasst wurde. Dort einigten sich die Staaten darauf, dass die Welt sich schrittweise von diesen fossilen Energieträgern verabschieden soll.

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Die Reaktion auf diese strategische Unschärfe war umgehend und kritisch. Martin Kaiser, der Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland, äusserte sich in seiner ersten Bewertung überrascht und enttäuscht darüber, dass jegliche Erwähnung der fossilen Energieträger Kohle, Öl und Gas im aktuellen Verhandlungstext fehle. Er warnte davor, dass die Untergrundspeicherung von CO2 das Geschäftsmodell der grossen Öl- und Gaskonzerne bis ins nächste Jahrhundert verlängern könne. Kaiser betonte, dass dies alles nicht akzeptabel sei und von Umweltminister Carsten Schneider sowie der Europäischen Union gemeinsam mit den Inselstaaten und vulnerablen Staatengruppen entschieden abgelehnt werden muss.

Elektrifizierung und Rolle des IPCC

Neben der Kontroverse um fossile Brennstoffe hebt der Entwurf auch das vom Gastgeberland vorgeschlagene Ziel einer beschleunigten Elektrifizierung hervor. Bis zum Jahr 2035 soll der Anteil von Strom am Endenergieverbrauch von derzeit 23 auf 35 Prozent ansteigen. Dieser Begriff bezieht sich auf die Energie, die von Haushalten, der Industrie, dem Verkehr, Dienstleistern, Datenzentren sowie der Landwirtschaft tatsächlich genutzt wird. Die zugrundeliegende Idee ist, dass weltweit mehr Fahrzeuge, Heizungen und Industrieanlagen elektrisch betrieben werden, was grosse Effizienzgewinne bringt und dem Klimaschutz dient, insbesondere wenn der Strom aus erneuerbaren Quellen wie Sonne, Wasser oder Wind stammt.

Allerdings bleibt die Definition sauberer Energie im Text bewusst vage. Es wird lediglich von Bemühungen gesprochen, die Nutzung sauberer Energie zu steigern, was nach Ansicht von Experten auch die Atomkraft einschliessen könnte. Zusätzlich wird im Papier der Weltklimarat (IPCC) gestärkt. Dieser besteht aus Tausenden Forschern, die ehrenamtlich Fachliteratur auswerten und neutrale Sachstandsberichte erstellen. Er wird eingeladen, seine nächsten Berichte rechtzeitig vor der nächsten weltweiten Bestandsaufnahme vorzulegen, die alle fünf Jahre stattfindet und offiziell den Stand des Klimaschutzes festhält. Diese Bestandsaufnahme soll das nächste Mal auf der Klimakonferenz Ende 2028 erfolgen.

Verhandlungsstand und nächste Schritte

Die Verlängerung der Konferenz um mehr als 32 Stunden war ungewöhnlich und zeugte von verhärteten Fronten selbst noch am Ende des ersten Extra-Tags. Konferenzpräsident Murat Kurum appellierte an den Einigungswillen der Klimadiplomaten und betonte, dass sich die Gräben zwischen den Nationen schliessen. Er rief die Delegationen auf, den am frühen Morgen veröffentlichten Entwurf sorgfältig zu prüfen. Die Staaten haben Zeit bis zur Zusammenkunft des Plenums, das um 9.00 Uhr Ortszeit, was 7.00 Uhr MEZ entspricht, abstimmen soll.

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Währenddessen reisten am Samstag zahlreiche Minister und teils ganze Delegationen bereits wieder ab, was die angespannte Stimmung widerspiegelt. Für verbindliche Beschlüsse auf Klimakonferenzen gilt ein Quorum, wonach mindestens zwei Drittel der knapp 200 Staaten vertreten sein müssen. Auch bei der Veröffentlichung der nächsten IPCC-Berichte, die eigentlich für 2028 geplant sind, um die Bestandsaufnahme auf dem aktuellsten Stand der Forschung zu diskutieren, gab es Widerstand. Einige Staaten wie Saudi-Arabien und Indien versuchten zuletzt, dies zu verhindern und die Veröffentlichung zu verzögern, was die Komplexität der globalen Einigung weiter illustriert.